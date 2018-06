La Lega di B si appresta ad assegnare i diritti tv

calcioweb.eu

: [L’analisi] Per il governo del Cambiamento una promozione da 40 milioni di euro e una bocciatura da 160: Il governo… - tiscalinotizie : [L’analisi] Per il governo del Cambiamento una promozione da 40 milioni di euro e una bocciatura da 160: Il governo… - AlexMinissale : Dopo aver lepenizzato l'intero cdx la Lega s'appresta a cannibalizzare pure il feudo pro società chiusa sino all'al… - gekomino : @blu_mirtillo @PMO_W la linea salvini è minoritaria solo in LeU. è apprezzata trasversalmente in tutti gli altri pa… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Ladi B siadtv del proprio campionato. Questo è infatti il tema caldo dell’Assemblea dei club del campionato cadetto, in corso a Milano, dove, secondo indiscrezioni, sarebbe già stata trovata l’intesa per l’assegnazione, ma non è ancora stato annunciato l’esito. Alla vigilia Perform era considerata favorita su Sky, nella corsa per itv della Serie B per il triennio 2018/21. All’ordine del giorno della riunione anche mutualità di sistema e marketing associativo.L'articolo Ladi B siadtv CalcioWeb.