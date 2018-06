La Johan Cruijff Arena illuminata con la mobilità elettrica di Nissan

sportfair

(Di venerdì 29 giugno 2018) Al via il più grande sistema di accumulo di energia d’Europa in un edificio commerciale alimentato da batterie provenienti da veicoli elettrici, sia di seconda vita che nuove, inaugurato alla presenza di Udo Kock, Assessore all’Economia e alle Finanze di Amsterdam Il progetto innovativo deriva dalla collaborazione tra, Eaton, BAM, The Mobility House e, con il sostegno dei fondi Amsterdam Climate and Energy Fund (AKEF) e Interreg. Il sistema di accumulo di energia da 3 megawatt offre una fonte energetica efficiente e più affidabile per lo stadio, per i visitatori, per l’area circostante e per la rete energetica olandese. Combinando unità di conversione d’energia di Eaton e batterie equivalenti di 148LEAF l’impianto consente una gestione più sostenibile dell’energia e inserisce le batterie dei veicoli elettrici in un processo virtuoso di economia ...