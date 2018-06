La Germania dovrà pagare l' albergo fino alla fine dei mondiali 2018

Volkswagen dovrà pagare 1 miliardo di euro di multa alla Germania per lo scandalo sulle emissioni : Volkswagen dovrà pagare 1 miliardo di euro di multa alla Germania per lo scandalo sulle emissioni. La notizia è stata data mercoledì dalla procura federale tedesca, che ha annunciato di aver multato Volkswagen per non aver adeguatamente supervisionato il lavoro The post Volkswagen dovrà pagare 1 miliardo di euro di multa alla Germania per lo scandalo sulle emissioni appeared first on Il Post.