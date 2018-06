La fine della poesia secondo Cesare Viviani | pubblicato il nuovo saggio del poeta

fine della lotta Apple vs Samsung : le parti trovano un accordo storico : L'eterna lotta Apple vs Samsung sembra sia volta al termine: immaginiamo non potrete crederci, ma le cose stanno proprio come adesso annunciato. Possiamo dire addio alla battaglia legale che ci ha accompagnato per così tanti anni, cui l'accordo di recente raggiunto dalle parti ha finalmente posto la parola Fine. Le due compagnie hanno deciso di sottoporre all'attenzione della Corte Distrettuale della California un documento ben strutturato, in ...

Arezzo Celtic Festival - il mondo dei celti arriva nella Città della Chimera a fine luglio : La quinta edizione dell'Arezzo celtic Festival si svolgera' da venerdì 27 a domenica 29 luglio. Un salto nei secoli passati tra le suggestioni, le atmosfere e le tradizioni dei popoli celti. La manifestazione quest'anno si presenta con una veste del tutto nuova e gli organizzatori non nascondono il desiderio di allestire una rievocazione storica in grado di far arrivare nella cittadina toscana migliaia di visitatori, dalla stessa Toscana ma ...

Fraccaro : “Senza vitalizi fine della casta”/ Ex parlamentari minacciano azione - Di Maio : "mondo alla rovescia" : Riccardo Fraccaro: “Senza vitalizi fine della casta”. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha affrontato anche il tema migranti: “C'è sintonia tra M5s e Lega. E su Lanzalone...”(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:12:00 GMT)

L’incredibile ipotesi che spaventa gli inglesi : Harry Kane potrebbe dire addio ai Mondiali prima della fine di Russia 2018 : Harry Kane potrebbe essere costretto a tornare in Inghilterra da un momento all’altro, la macabra ipotesi che potrebbe avverarsi per l’attuale capocannoniere dei Mondiali di Russia 2018 La qualificazione dell’Inghilterra agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 è cosa fatta. Insieme al Belgio, che la squadra di Southgate affronterà domani, gli inglesi si trovano in testa alla classifica del girone G a punteggio pieno. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 giugno : Vitalizi - l’inizio della fine. Il taglio - stando ai primi calcoli - porterebbe a un risparmio di 30 milioni : Anti-Casta Vitalizi, ecco la delibera. Tagli per oltre 30 milioni Oggi nell’ufficio di presidenza della Camera Roberto Fico presenta il testo di Luca De Carolis L’Olimpiade dei cretini di Marco Travaglio Oltre a tutti i problemi che conosciamo – l’alleanza con Salvini, le scarse risorse per mantenere le promesse, la penuria di classe dirigente e democrazia interna, l’ostilità preconcetta dell’establishment che si butta a pesce sulla Lega ...

Reggio Calabria - la fine della grande sete : arriva dopo 50 anni l'acqua della diga sul Menta : Niente più serbatoi sui tetti, consumo record di minerale, bacinelle, vasche e bottiglie da riempire prima che i rubinetti rimangano a secco. Un traguardo epocale: era il ’69 quando fu dato il via libera al progetto dell’invaso

L’amicizia tra Sophia Bush e le attrici di One Tree Hill continua 6 anni dopo la fine della serie : “Abbiamo una chat di gruppo” : Sei anni dopo il finale della serie, Sophia Bush e le attrici di One Tree Hill continuano a mantenere un rapporto di amicizia che è andato ampiamente oltre l'esperienza professionale sul set del teen drama. La serie sui fratelli Scott, considerata erede di un'ideale staffetta su Dawson's Creek, si è trasformata nell'arco di 9 stagioni, in onda dal 2003 al 2012, in un racconto corale passando da serie adolescenziale a vero e proprio life ...

Dazi - Harley Davidson vuole spostare parte della produzione fuori dagli Usa. Trump attacca : “Sarà la loro fine” : Le Harley Davidson, simbolo dei motori made in Usa, sono pronte a lasciare il Paese. La società prevede infatti di spostare al di fuori degli Stati Uniti una parte della sua produzione di moto destinate all’export in Europa per sfuggire ai Dazi introdotti lo scorso 22 giugno da Bruxelles. Una mossa che non è andata giù a Donald Trump. E il presidente Usa minaccia: “Se vanno via, per loro sarà l’inizio della fine“. Secondo la Harley, ...

Dopo la fine dell'amore con Al Bano - la Lecciso parla della sua nuova vita : "Sono triste" : Dopo la fine della sua storia d'amore con Al Bano Carrisi durata 18 anni, Loredana Lecciso racconta come è la sua nuova vita. La bella pugliese confida a Un Giorno da Pecora di essere single e di non ...

MICHELANGELO/ Antonioni e il "Mosè" - alla fine della vita conta solo il mistero : MICHELANGELO Antonioni girò il suo ultimo lavoro cinematografico nel 2003, un documentario dedicato a MICHELANGELO. Lo si può vedere nella cripta di San Sepolcro a Milano. GIUSEPPE FRANGI(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 06:09:00 GMT)MANTEGNA SCOPERTO A BERGAMO/ Quando una piccola croce rimette le cose a postoARTE/ Donatello, la Pasqua non è cosa da buone maniere

Milan - possibile rinvio della sentenza L'Atalanta rimane alla finestra : Era attesa nel pomeriggio di lunedì, invece sembra che sia necessario attendere ancora almeno un giorno prima di conoscere la sentenza dell'Uefa nei confronti del Milan. L'Atalanta rimane alla ...

Maturità - è il giorno della terza prova : fine di un'epoca - dal 2019 cambia tutto : E' la fine di un'epoca. Oggi per mezzo milione di studenti (mercoledì nelle scuole sede di seggio, in caso di ballottaggi) è il giorno della terza prova della maturità 2018, il...