La deriva di Ariana Grande e Pete Davidson | commenti a sfondo sessuale tra le proteste

optimaitalia

: #PeteGottaRespectAriana La deriva di #ArianaGrande e #PeteDavidson, commenti a sfondo sessuale tra le proteste dei… - OptiMagazine : #PeteGottaRespectAriana La deriva di #ArianaGrande e #PeteDavidson, commenti a sfondo sessuale tra le proteste dei… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) In poco più di un mesehanno lasciato i loro precedenti partners, hanno confermato pubblicamente la loro relazione e si sono perfino impegnati con tanto di anello di fidanzamento. Ma a colpire il pubblico non sono tanto i tempi velocissimi con cui la nuova coppia si è palesata al mondo, piuttosto ladel loro esibizionismo che sta trascendendo, secondo alcuni, i limiti della decenza.Nelle ultime settimanesono parsi fin troppo inclini a scambiarsisui rispettivi profili social: se la cantante ha ironizzato rispondendo con le misure intime del fidanzato a chi le chiedeva quanto fosse lungo l'interludio "" presente nel nuovo album Sweetener, l'attore non ha lesinato frasi fuori contesto con chiare allusioni sessuali commentando sul profilo Instagram della compagna.Ma a lasciare ...