La Cina si lancia nell' aeronautica civile | al via collaudi bimotore C919

Honor Play 7X Jurassic World Custom Box Edition lanciato in Cina : Dalla Cina arriva la notizia del lancio di Honor Play 7X Jurassic World Custom Box Edition, versione speciale dello smartphone annunciato lo scorso anno L'articolo Honor Play 7X Jurassic World Custom Box Edition lanciato in Cina proviene da TuttoAndroid.

VacCinazioni : la SIPPS lancia l’allarme - si rischia di perdere quanto di buono fatto fino ad oggi : Le dichiarazioni in merito alle Vaccinazioni rilasciate nei giorni scorsi da alcuni Membri del Governo Italiano non possono non preoccupare la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, “in quanto – spiegano gli esperti della SIPPS – sembrano evidenziare una inadeguata conoscenza del grave pericolo tuttora rappresentato dalle malattie prevenibili con le Vaccinazioni, e fanno temere che, in nome di posizioni ideologiche prive di ...

La Xiaomi HIMO electric bicycle lanciata in Cina : Xiaomi HIMO electric bicycle è una bicicletta elettrica assistita che ha una batteria che impiega 6,5 ??ore per una ricarica completa che garantirà 50 Km L'articolo La Xiaomi HIMO electric bicycle lanciata in Cina proviene da TuttoAndroid.

Dazi - Trump rilancia contro Cina : misure su altri 200 mld beni : Roma, 19 giu. , askanews, Donald Trump rilancia nell'escalation del conflitto sul commercio internazionale, con un ordine nel corso della notte di imporre nuovi Dazi per ulteriori 200 miliardi di ...

Xiaomi MIJIA DC Inverter è un nuovo ventilatore smart lanciato in Cina : L'estate è ormai iniziata e per affrontarla nel modo migliore Xiaomi ha deciso di lanciare lo Xiaomi MIJIA DC Inverter. Scopriamo insieme di cosa si tratta L'articolo Xiaomi MIJIA DC Inverter è un nuovo ventilatore smart lanciato in Cina proviene da TuttoAndroid.

Usa lanciano allerta per "attacchi acustici" in tutta la Cina - : Allarme del Dipartimento di Stato americano, il secondo in poche settimane, dopo alcuni casi di malessere inspiegabili, simili a quelli accusati dal personale Usa a Cuba nel 2016. I cittadini ...

Spazio : la Cina lancia un nuovo satellite per l’osservazione terrestre : La Cina ha lanciato un nuovo satellite per l’osservazione terrestre: “Gaofen-6” verrà utilizzato principalmente per la gestione delle risorse agricole e l’osservazione delle aree colpite da disastri naturali. Secondo il “Global Times”, il satellite, lanciato domenica, è stato messo in orbita tramite un razzo vettore Lunga Marcia-2D, ed è partito dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nordovest della ...

Emergency Medicine Day : lanciata la Giornata della mediCina d’emergenza : L’Emergency Medicine Day è stata lanciata dalla European Society for Emergency Medicine, che rappresenta 33 Paesi europei. L’iniziativa della Giornata, prevista il 27 maggio, non si limita ai paesi aderenti, ma vuole raggiungere un coinvolgimento più ampio possibile: lo scopo è ribadire la necessità di una medicina d’emergenza avanzata, omogenea e standardizzata per difendere universalmente il diritto alle cure migliori in ...

La Cina lancia Queqiao : La sonda che svelerà il lato oscuro della Luna e i suoi misteri : La Cina lancia Queqiao: La sonda che svelerà il lato oscuro della Luna e i suoi misteri Il lato oscuro della Luna ha sempre suscitato molto interesse da parte di,Scienziati, Astronomi, e anche dagli Ufologi. È un mistero che ci portiamo dietro da molti anni : cosa c’è nella parte oscura della Luna? Per quanto gli astronomi ci offrano una risposta scientifica, in molti continuano a credere che la parte che non si volta mai verso la Terra ...

Giglio Group lancia il T-Commerce in Cina con WeChat. Titolo festeggia : Giglio Group ha stretto una collaborazione commerciale per il lancio del Television Commerce , T-Commerce, in Cina su WeChat . Si tratta, spiega la società di e-commerce in una nota, di "un'operazione ...

Xiaomi Mi Router 4 lanciato in Cina a un prezzo inferiore a 30 euro : Dalla Cina arriva la notizia del lancio di Xiaomi Mi Router 4, nuova generazione della famiglia di Router del produttore asiatico. Ecco le sue feature L'articolo Xiaomi Mi Router 4 lanciato in Cina a un prezzo inferiore a 30 euro proviene da TuttoAndroid.

Il Samsung Galaxy S8 Lite lanciato in Cina con il nome di Galaxy S Light Luxury : Il Samsung Galaxy S8 Lite è stato presentato dal produttore coreano in Cina, ove sarà commercializzato con il nome di Samsung Galaxy S Light Luxury L'articolo Il Samsung Galaxy S8 Lite lanciato in Cina con il nome di Galaxy S Light Luxury proviene da TuttoAndroid.

Cina : lanciato il satellite per esplorare il lato oscuro della Luna : La Cina ha lanciato un satellite per esplorare il lato oscuro della Luna: lo ha reso noto l’agenzia Xinhua che cita la China National Space Administration. Il satellite, battezzato Queqiao, è stato lanciato alle 05:28 di questa mattina, le 23:28 di domenica in Italia, dal centro di lancio satellitare di Xichang, nel sud-ovest della Cina. Il lancio “un passo chiave per la Cina per realizzare l’obiettivo di essere il primo Paese ...

Honor 7 (2018) lanciato in Cina con Android 8.1 Oreo a 599 yuan (circa 80 euro) : Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo smartphone entry level: stiamo parlando di Honor 7 (2018). Scopriamo insieme le sue principali feature L'articolo Honor 7 (2018) lanciato in Cina con Android 8.1 Oreo a 599 yuan (circa 80 euro) proviene da TuttoAndroid.