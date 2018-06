La Chiesa non vuole un’Europa della paura

“Ma quella non è la sposa” : gli invitati a bocca aperta in Chiesa : Le porte della chiesa che si aprono, gli invitati che voltano all’unisono lo sguardo alle loro spalle, una donna che entra in scena trionfalmente vestita di bianco, sorridente. La scena più classica alla quale si può assistere partecipando a un matrimonio, verrebbe da pensare. Peccato che gli occhi dei presenti si siano improvvisamente sgranati per lo stupore, accorgendosi che la persona in questione non era affatto la sposa e, ...

"Il cirillico non si concede con facilità" : perché gli italiani frequentano la Chiesa russa - : Secondo il vescovo i problemi di politica internazionale non si ripercuotono sui fedeli. "Noi riceviamo l'eucaristia da un unico calice, veneriamo un unico Dio e apparteniamo a un'unica chiesa ...

NAPOLI - AURELIO DE LAURENTIIS/ “5 acquisti in arrivo - Sarri non lo sento più - rifiutati 50 milioni per Chiesa" : NAPOLI, AURELIO De LAURENTIIS: “Per Ruiz manca solo l’ok, trattiamo Lainer, offerti 60 milioni per Alisson". Scatenato il patron dei partenopei sul calciomercato in arrivo(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 11:37:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - Antognoni : “Chiesa resta” : “Se anche Diego Della Valle dice che Chiesa resta penso non ci siano problemi riguardo al futuro. Come ha detto il patron le offerte saranno rispedite al mittente”. Lo ha detto Giancarlo Antognoni in visita oggi al Pitti Uomo, la rassegna di moda e accessori maschili in corso a Firenze alla Fortezza da Basso. “Siamo ottimisti di vedere Federico a Firenze almeno per qualche altro anno – ha continuato il dirigente viola ...

Foggia - petizione online contro il parroco 'Il crocifisso in Chiesa non va spostato' : Foggia - 'Giù le mani dal crocifisso'. A chiederlo, a gran voce, è un gruppo di fedeli della chiesa di Sant'Antonio da Padova a Foggia. In questi giorni, infatti, sta facendo discutere la proposta ...

Fiorentina - addio a Federico Chiesa? Antognoni fa il punto della situazione : Federico Chiesa, esterno offensivo della Fiorentina, fa gola a diversi club italiani e non: il calciomercato si accende attorno al figlio di Enrico “Felici per l’interesse di molti club per Federico Chiesa, ma la Fiorentina vuole tenerlo. Diremo no anche a offerte indecenti”. Giancarlo Antognoni è stato chiaro. Il presidente onorario della Fiorentina è stato interpellato in merito alle tante voci di calciomercato che vedono ...

Alanis Morissette/ “Sono cantante grazie alla Chiesa. La cosa a cui tengo di più? Il crocifisso di mia nonna” : Alanis Morisette è nipote di una donna ungherese fuggita dal suo paese durante la rivoluzione del 1956 il regalo che le lasciò in punto di morte è il più prezioso(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 17:34:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa vs Aida Nizar : “Perché non la rispediscono in Spagna?” : Rita Dalla Chiesa attacca Aida Nizar dopo il bagno nella Fontana di Trevi: “Fuori dall’Italia” Aida Nizar è un personaggio che fa discutere e lo si è visto sia nella casa del Grande Fratello sia fuori. Il suo bagno nella Fontana di Trevi a Roma le è costato, oltre alla multa, tantissime critiche. Anche Rita […] L'articolo Rita Dalla Chiesa vs Aida Nizar: “Perché non la rispediscono in Spagna?” proviene da ...

Chiesa : "La mia valutazione? Nel calciomercato di oggi non ci si deve più stupire" : In ritiro con la Nazionale italiana, Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Rai Sport poche ore prima della partita tra Italia e Olanda , prevista per questa sera a Torino . L'argomento trattato dal talento azzurro è la valutazione che la Fiorentina ha di lui: infatti, il club ...

MEDJUGORJE/ E il commissario del papa : la nostra fede non può stare senza la Chiesa : Mons. Henryk Hoser è stato nominato dal papa visitatore apostolico speciale per la parrocchia di MEDJUGORJE. La santità può esserci solo nell’alveo dell’istituzione. fedeRICO PICHETTO(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 06:08:00 GMT)MEDJUGORJE/ "Quel viaggio nell'81 e quei ragazzini in estasi che non dimenticherò mai", di P. MassobrioMEDJUGORJE/ Chi crede alla Madonna, non mandi "veline" al papa, di M. Leonardi

Royal Wedding : c’era un posto vuoto in Chiesa ma non era per Lady Diana : Lo richiedeva il protocollo The post Royal Wedding: c’era un posto vuoto in chiesa ma non era per Lady Diana appeared first on News Mtv Italia.

La ragazza festeggia la laurea di fronte alla Chiesa - ma il parroco non gradisce. Il suo intervento è da cartellino rosso : Nella città di La Plata, in Argentina, i neolaureati sono soliti festeggiare con parenti e amici girando diversi luoghi del centro e concludendo il tour in Plaza Moreno. Una ragazza, dopo aver conseguito la laurea in Comunicazione sociale, sta completando il suo tour e decide di farsi fotografare usando come sfondo la Cattedrale. Lungo le scalinate della chiesa però la attende il parroco che non gradendo la goliardia la allontana a pedate. Il ...

Papa Francesco : la Chiesa non sia “vincolata da potere - denaro e clericalismi” : Bergoglio parla alla platea neocatecumenale, ricordando che "solo una Chiesa che rinuncia al mondo annuncia bene il Signore". Il pontefice riflette anche sull'unità della Chiesa e l'importanza di fare discepoli, non proseliti.Continua a leggere

Bergoglio incontra le vittime della pedofilia della Chiesa in Cile. “Ho detto al Papa che il perdono non basta” : José Andres Murillo rompe il silenzio sull’incontro avuto col Pontefice, che venerdì 27 aprile ha accolto in Vaticano le vittime della pedofilia del clero in Cile. Murillo è uno di loro. “Ho parlato per due ore con il Papa – ha scritto su Twitter -. In modo molto rispettoso e franco, ho espresso l’importanza di intendere l’abuso come abuso di potere, e della necessità di assumersi la responsabilità, l’attenzione e non ...