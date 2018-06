huffingtonpost

: RT @SalamidaFabio: LA #CASTA BATTE IL M5S!! La rete, quella dove con qualche clic un signor nessuno può diventare ministro, a volte gioca… - grillinopazzo : RT @SalamidaFabio: LA #CASTA BATTE IL M5S!! La rete, quella dove con qualche clic un signor nessuno può diventare ministro, a volte gioca… - AlenLanciotti : RT @MPenikas: HuffPost: La Casta batte M5s nel sondaggio sul taglio dei vitalizi. Ma con l'aiutino dei troll di Facebook - enzosantagada : Nel sondaggio sul taglio dei vitalizi la Casta batte M5s. Con l'aiutino dei troll di Facebook -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Vince la cosiddetta(con oltre il 60%, per un totale di oltre 20mila voti) a difesa deidegli ex parlamentari. Ma poi ilscompare dalla pagina Facebook del Movimento 5 stelle.È successo sull'account ufficiale del Movimento 5 stelle che ha pubblicato un post in cui viene lanciato unsuldei. La domanda era: "Noi pensiamo che isiano un privilegio indecente e Roberto Fico si sta impegnando per eliminarli. Lanon è d'accordo e addirittura vorrebbe denunciarlo per questo. Voi da che parte state?". Sotto il quesito, da una parte le foto degli ex parlamentari Fausto Bertinotti, Massimo D'Alema, Paolo Cirino Pomicino e Ciriaco De Mita, dall'altra la foto del presidente della Camera. Dopo poche ore (oltre 15mila i votanti) il 52% aveva scelto gli ex parlamentari, con Fico il 48%.Riconato l'andamento del ...