La Capitale e le buche Spostare i sampietrini può far bene alla città

Leonori : Regione viene in soccorso Capitale sul tema buche : Leonori: altri 5 milioni per risolvere problema Roma -Di seguito le parole di Marta Leonori, consigliera regionale dem. “La Regione, con l’approvazione di uno stanziamento ulteriore di 5 milioni all’interno del bilancio, viene in soccorso della Capitale per meglio affrontare il problema delle buche di Roma, che tanto stanno martoriando i cittadini”. “Ora mi auguro- conclude- che queste risorse siano dedicate ai ...