La Calabria brilla al Summer Fancy Food di New York

“La Musica del Cuore” : in Calabria Giornata di Screening gratuiti della Fibrillazione Atriale : La Musica del cuore è scandita dalla normalità del suo ritmo, e quando il cuore perde quel ritmo la Musica non è più armonica e può generare una aritmia chiamata Fibrillazione Atriale (FA), che in Italia colpisce circa 1.100.000 ultrasessantacinquenni, 1 anziano su 12, e solo in Calabria ha una prevalenza del 6,2 %. La Fibrillazione Atriale aumenta in maniera significativa il rischio di ictus cerebrale, si stima, infatti, che dei 200 mila casi ...