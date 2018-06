La Bandabardò festeggia venticinque anni di carriera con “Se mi riposo collasso”

domanipress

(Di venerdì 29 giugno 2018) La, nello splendore dei suoi 25appena compiuti, pubblica “SE MI RILASSO, una nuova versione di Beppeanna, brano nato in un bollente sottotetto fiorentino e che presto sarà chiamato anche Attenziò Concentraziò, troppi nomi per una canzone sola. Da subito si impone nel repertorio della “Banda” come la canzone più sorridente e piena di furibondo divertimento, e diventerà presto la canzone che chiude i concerti come gran finale. Oggi prende il nome che da sempre il pubblico ha preferito: “Se Mi Rilasso, e torna fare il suo giro con nuovi interpreti, nuovi arrangiamenti e nuove parole. Il brano diventa un magnifico regalo alla “Banda” da parte di un mondo di musicisti amici ed amati. Più potente e suadente che mai, con l’infinita classe di Carmen Consoli, la gioia vibrante di Max Gazzè, le nuove parole di Caparezza e Daniele Silvestri e il ...