Katherine McNamara di Shadowhunters commossa dall’affetto dei fan dopo la cancellazione

(Di venerdì 29 giugno 2018) La campagna social #Saveprosegue senza sosta ediha ammesso di essere davverodall'affetto dimostrato dai fan di tutto il mondo. In un'intervista a cuore aperto con Shumdario News, l'attrice ventiduenne ha parlato delladella serie che, a distanza di quasi un mese continua a far parlare, e di come questo show le abbia cambiato la vita."Questa serie è stata così speciale perché ho cominciato quando avevo 19 anni, e nel momento in cui finirà tutto, ne avrò quasi 24. Tutto ciò fa parte di un grosso e influente pezzo della mia vita e queste persone sono state con me quando sono passata dall'essere una ragazzina a diventare un'adulta."Con "queste persone,disi riferisce ovviamente ai suoi colleghi di set, con i quali ha condiviso le scene fin dal debutto della serie.tutto il ...