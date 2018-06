“Kate Middleton e Meghan Markle? No!” Ciaone duchessine | è ‘lei’ la vera regina La più

caffeinamagazine

: Persone: che differenza! La vita della regina Elisabetta all'età di 36 anni rispetto a quella di Meghan Markle e Ka… - TelesphoreTeta : Persone: che differenza! La vita della regina Elisabetta all'età di 36 anni rispetto a quella di Meghan Markle e Ka… - fjmerid : Angelina Jolie quiere ser como Kate Middleton | Grazia - kateetwilliamfr : RT @_lexismart: 28 giugno 2008: KatieKat Middleton a Wimbledon ?? Ci pensiamo che Kate, appassionata di tennis, da giovane faceva la fila pe… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Alla cattedrale di St Paul di Londra è andato in scena l’evento per celebrare i 200 anni dell’ordine che premia le figure che si sono maggiormente distinte per onori non militari in campo umanitario, il Most Distinguished Order of St.Michel and St.George. Evento al quale laElisabetta ha dato forfait all’ultimo minuto. Lo ha comunicato Buckingham Palace con una nota per annunciare che Elisabetta II si sentiva “under the weather”, un poco affaticata e che pertanto non avrebbe preso parte al rito. Al suo posto il Duca di Kent a rappresentare la royal family. Una notizia, questa arrivata direttamente da Palazzo, che ha messo in agitazione i sudditi, ma secondo il Telegraph nessun medico è stato convocato e ladovrebbe trascorrere il weekend al castello di Windsor come previsto. La settimana prossima, poi, Sua Maestà, 92 anni e regolarmente ...