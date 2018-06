K O tecnico del Pd

Decreto dignità - ora fra i 5 Stelle si fa largo la paura del "boicottaggio tecnico" : Non siamo ancora alla teoria del complotto, per adesso si potrebbe parlare piuttosto di sindrome d'accerchiamento. Alcuni M5s cominciano a farsi qualche domanda sul funzionamento dei ministeri sospettando in alcuni casi anche una specie di boicottaggio. Come nel caso del Decreto legge Dignità che sarebbe dovuto arrivare in Consiglio dei ministri mercoledì e invece bisognerà aspettare almeno lunedì nella migliore delle ...

Toro - ufficiale : Coppitelli tecnico della Primavera fino al 2020 : TORINO - Con una nota sul proprio sito internet, il Torino Football Club 'è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto di Federico Coppitelli, allenatore della Primavera, sino al 30 giugno ...

Calcio - caos formazione gironi : aumentano le possibilità del Crotone di essere ripescato in serie A dopo il caso Chievo. Presentato alla stampa il tecnico Stroppa : Quando tutte le società di serie A, B, C, sono in piena attività per risolvere alcune situazioni: ingaggio o conferma

GNB 2018 : tre giorni al Politecnico di Milano per fare il punto sul settore della bioingegneria : Quali sono le sfide future della bioingegneria? Oggi l'informatica e la scienza dei materiali consentono di stampare oggetti tridimensionali e questi potrebbero essere costituiti anche da cellule. I ...

Volley A2 femminile : E' Stefano Micoli il tecnico della nuova Acqua&Sapone Roma : Roma - É Stefano Micoli il tecnico dell'Acqua & Sapone Volley Group dell'Acqua & Sapone Volley Group che disputerà il prossimo campionato in serie A2, l'unica squadra di vertice del Lazio in campo ...

Convocato il tavolo tecnico regionale della Cia-Agricoltori italiani : si apre uno spiraglio per il pagamento delle misure a superficie del Psr : La giunta regionale della Cia-Agricoltori italiani, riunitasi oggi a Palermo, ha approfondito le problematiche e le proposte di soluzione emerse dal tavolo tecnico sulle misure a superficie tenutesi giorno 21 giugno e nel quale l’assessore Edy Bandiera ed il dirigente generale Carmelo Frittitta hanno concretamente manifestato la disponibilità di trovare definitiva soluzione tecnica in merito al pagamento delle misure 11-12-13. A due mesi dalla ...

Tunnel del Tenda chiuso provvisoriamente per guasto tecnico : A causa di un guasto tecnico, è provvisoriamente chiuso al traffico il Tunnel di Tenda, sulla strada statale 20 "del Colle di Tenda e di Valle Roja", tra il km 108,700 ed il km 110,401. Il personale ...

Maurizio Sarri - trovato l’accordo con il Chelsea : il tecnico andrà a vivere nel centro sportivo del club di Londra : È tutto pronto per l’arrivo in Premier League di Maurizio Sarri. Come riporta il Daily Mail, l’annuncio dell’intesa trovata tra l’ex allenatore del Napoli e il Chelsea è imminente e manca solo l’ufficializzazione. Sarri firmerà con il club londinese un contratto biennale con opzione per la terza stagione. E nell’accordo, secondo i media inglesi, il tecnico toscano ha chiesto anche di poter risiedere dentro il ...

Maurizio Sarri è il nuovo tecnico del Chelsea : L’ufficializzazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico del Chelsea è cosa fatta. E’ stato infatti raggiunto l’accordo tra gli inglesi

"Tagliamo la gola a Saviano e Boldrini" - denunciato l'odontotecnico autore del tweet shock : ... e nello "sfogo shock" trascina dentro anche l'ex presidente della Camera rea di aver preso le difese dell'autore di Gomorra: Il post in qualche modo riesce a render coeso il mondo dei social che si ...

Milan - è Carolina Morace il nuovo tecnico della neonata squadra rosa : A pochi giorni dall'ufficialità della sua nascita, il Milan ha scelto l'allenatrice con cui esordirà nella serie A femminile nella prossima stagione, è Carolina Morace. 'AC Milan comunica di aver ...

La valorizzazione dei settori giovanili nei programmi del nuovo tecnico. Antonio Chirumbolo presentato alla stampa dalla Volley Cosenza : Cosenza - Una affollata conferenza stampa ha accolto Tonino Chirumbolo nella sua prima nella sala delle riunioni della sede della Volley Cosenza.

“Abbiamo ceduto Fabian Ruiz” - l’annuncio del tecnico del Betis : il Napoli pronto ad ufficializzare il colpo : Fabian Ruiz in procinto di firmare con il Napoli, il Betis Siviglia ha di fatto annunciato l’addio del centrocampista per bocca del tecnico Setien “Fabian Ruiz? Sembra proprio che se ne possa andare, se non è stato già venduto. Stavamo aspettando che il giocatore decida. Ma sembra che potremmo venderlo già domani per 30 milioni”. Parole e musica dell’allenatore del Betis Siviglia, Quique Setién, rilasciate ad un programma ...

CUORGNÈ " Per l'edizione 2018 della Patronale di San Luigi il ritorno dello spettacolo pirotecnico - FOTO e VIDEO - : Le giostre, musica, balli, spettacoli teatrali e la tradizionale "Pizza in Piazza" hanno allietato le serate di festa per celebrare il Santo Patrono della Città: "Con l'edizione 2018 della Patronale ...