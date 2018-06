Juventus | rinnovo di contratto per Chiellini e Barzagli

Calciomercato - Juventus : ufficiale il rinnovo di Chiellini e Barzagli : La notizia era nell'aria e ora è finalmente diventata ufficiale: Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli hanno rinnovato il loro contratto con la Juventus. I due senatori della difesa bianconera ...

Juventus - Alex Sandro tra rinnovo e addio : a sinistra gira tutto intorno a lui : TORINO - La Juventus che Giuseppe Marotta, Fabio Paratici e Massimiliano Allegri stanno progettando per la prossima stagione ha Joao Cancelo a destra e Alex Sandro a sinistra. Due terzini talmente ...

Juventus - si lavora per il rinnovo a Pjanic. Ritorno di fiamma per Kovacic : TORINO - Le voci sono incoraggianti, ma la trattativa per il russo Golovin non è ancora decollata. La Juventus continua il pressing sul giovane talento russo del Cska Mosca, squadra allenata dall'ex ...

Mondiali Russia 2018 – C’è la firma di Paulo Dybala su un contratto - ma non si tratta del rinnovo con la Juventus… : Paulo Dybala ha firmato un contratto di sponsorizzazione con l’Adidas, che fornirà all’argentino le nuove scarpe già a partire dai Mondiali 2018 Adidas Football ha annunciato la firma di Paulo Dybala, attaccante dell’Argentina e della Juventus. La firma dell’argentino arriva dopo l’ultima stagione in campionato dove ha realizzato 22 gol. Uno dei giocatori più entusiasmanti e creativi del mondo sarà visto in campo ...

MAURO ICARDI ALLA Juventus? / Calciomercato - il capitano dei nerazzurri discute del rinnovo con l'Inter : MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS? Calciomercato: la moglie e agente del calciatore argentino Wanda Nara è pronta a incontrare i dirigenti bianconeri per trattare il futuro del marito.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:48:00 GMT)

Juventus-Chiellini - rinnovo sempre più vicino : nuova scadenza 2020 : Giorgio Chiellini e la Juventus, una storia destinata a durare ancora. Sarà ancora in bianconero il futuro del difensore classe '84, uno dei protagonisti dei sette scudetti vinti consecutivamente ...

Juventus-Chiellini - presto il rinnovo di contratto fino al 2020 : TORINO - Chiellini -Juventus, storia di un grande amore. Si rinnova, come tutti gli amori che durano, con i successi e con le firme. Quelle che potrebbero arrivare presto sul nuovo contratto del ...

Juventus : Chiellini e Barzagli verso il rinnovo : Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli si apprestano a rinnovare i rispettivi contratti con la Juventus. Il club bianconero ha dichiarato, per bocca dei suoi dirigenti, di voler svecchiare la rosa, ma ciò avverrà in maniera graduale. Fuori Buffon, Asamoah e Lichtsteiner dentro qualche ragazzo di belle speranze come Caldara e calciatori affermati come Emre Can. Chiellini e Barzagli invece proseguiranno in sella, il primo per due anni sino al 2020. ...

Juventus - Alex Sandro verso il rinnovo : TORINO - rinnovo in vista per Alex Sandro? L'esterno brasiliano e il suo agente nelle prossime ore incontreranno la dirigenza della Juventus per discutere i termini del rinnovo di contratto, proposto ...

Juventus “restauro” sì - ma non troppo : Chiellini e Barzagli verso il rinnovo : Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli si apprestano a rinnovare i rispettivi contratti con la Juventus al termine dell’ennesima stagione ricca di successi Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli si apprestano a rinnovare i rispettivi contratti con la Juventus. Il club bianconero ha dichiarato, per bocca dei suoi dirigenti, di voler svecchiare la rosa, ma ciò avverrà in maniera graduale. Fuori Buffon, Asamoah e Lichtsteiner dentro qualche ragazzo ...

Alex Sandro-Juventus : per ora nessuna offerta e di rinnovo non si parla ancora : Due stagioni al massimo, capaci di imporlo come uno degli esterni sinistri più forti al mondo ed un'involuzione di prestazioni strana da comprendere al suo terzo capitolo di Juve. Una situazione che ...

Juventus e Allegri avanti ancora insieme : ipotesi rinnovo fino al 2020 : Massimiliano Allegri sarà ancora l'allenatore della Juventus e potrà tentare ancora l'assalto alla tanto agognata Champions League. Il vertice con la società è durato oltre tre ore con tutte le parti ...

Juventus - Allegri in sede : si parla di rinnovo e mercato : Vertice tra il tecnico e Marotta, Paratici e Nedved: potrebbe arrivare la fumata bianca sul prolungamento fino al 2021