Juventus | parte la campagna abbonamenti I tifosi contro i prezzi | dite la vostra

Ghoulam alla Juventus?/ Se parte Alex Sandro i bianconeri pronti ad un'offerta per il terzino del Napoli : La Juventus avrebbe puntato su Faouzi Ghoulam, terzino algerino in forza al Napoli, in caso di partenza di Alex Sandro cercato dal Manchester United e dai tedeschi del Bayern Monaco(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Juventus - con i soldi di Pjanic parte l'assalto a Milinkovic : Due anni fa la Juventus rinunciò a un centrocampista top , Pogba, per arrivare a uno dei migliori bomber del mondo , Higuain, . Stavolta l'incastro sarebbe simile: fuori uno dei migliori registi in ...

Juventus - irrompe Wanda : si riparte da Icardi-Higuain : TORINO - irrompe Wanda Nara . Il rientro dalle vacanze della moglie-manager di Mauro Icardi riaccende i riflettori su quello che potrebbe diventare lo scambio del secolo. Tra fasi di stallo, ...

Juventus - pazza offerta alla Fiorentina per Chiesa : due contropartite super ed una parte economica - i dettagli : Juventus pronta ai botti estivi sul mercato, la società ha avanzato una proposta irrifiutabile alla Fiorentina per il gioiello Federico Chiesa La Juventus si appresta a rafforzare ulteriormente la rosa che, già da anni, sta dominando il campionato italiano. L’obiettivo è quello di vincere la tanto agognata Champions League ed i bianconeri, come sempre, stanno pensando agli innesti giusti per il presente ed il futuro del club. ...

Romagnoli alla Juventus/ Il difensore del Milan prima alternativa se parte Benatia (Ultime notizie) : Il calciomercato della Juventus guarda anche in casa Milan: Alessio Romagnoli è sulla lista dei bianconeri, primo obiettivo qualora Mehdi Benatia dovesse decidere di lasciare i rossoneri(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 12:50:00 GMT)

Mondiali calcio Russia 2018 : tutti i giocatori di Serie A presenti e le squadre di appartenenza. Juventus la più rappresentata : Non manca molto all’appuntamento dell’estate, i Mondiali di calcio. In Russia, 32 squadre si sfideranno per la tanto ambita Coppa del Mondo, detenuta dalla Germania. La stagione dei club è oramai agli sgoccioli e i CT stanno già diramando le liste, alcune ufficiali, altre allargate, in attesa delle ultime decisioni che dovranno pervenire entro il 4 giugno. Come è noto, l’Italia non ci sarà in Russia, ma la nostra Serie A sarà ...

Calciomercato Juventus - tra entrate e uscite parte la rivoluzione a centrocampo Video : Lunedì Massimiliano Allegri e la dirigenza della Juve si sono incontrati per pianificare il futuro e soprattutto le strategie di Calciomercato. Adesso la squadra Campione d'Italia iniziera' ad imbastire le prime trattative. Anche se gia' la prossima settimana la Juventus potrebbe accogliere il primo colpo di mercato. Infatti, è sempre più probabile che a breve Emre Can diventera' un nuovo giocatore bianconero. Il tedesco probabilmente si ...

Allegri resta alla Juventus / Vertice alla Continassa con Agnelli e Marotta : non rinnova - ma non parte : Allegri resta alla Juventus, Vertice alla Continassa con Andrea Agnelli e Beppe Marotta: il tecnico sarà ancora in bianconero, ma senza il rinnovo del contratto al 2020. Attesa per le parole(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 17:08:00 GMT)

Asamoah : 'Orgoglioso di avere fatto parte della Juventus - all'Inter per la famiglia' : ... Massimiliano Allegri e Antonio Conte', sottolineando anche l'onore di 'aver giocato con leggende del calcio e con alcuni dei migliori giocatori al mondo'. In chiusura il ringraziamento ai dirigenti ...

Calciomercato Juventus : tra possibili arrivi e partenze e l'addio di Gigi Video : Tra festeggiamenti in corso e ultima di campionato, la Juventus sta progettando il proprio futuro, pensando così di costruire una squadra ancor più competitiva rispetto agli anni passati. Tanti gli argomenti a tenere banco in queste ore. Si torna in campo venerdì Mister Allegri, come promesso in conferenza stampa pre Roma-Juve, ha concesso qualche giorno di riposo ai bianconeri che si ritroveranno a Vinovo, freschi scudettati, solo venerdì nel ...

Mattia Perin in partenza per la Juventus : La Juventus e il Napoli sono alla ricerca di un nuovo portiere. Nel mirino c’è Mattia Perin, numero uno del Genoa.

Tifosi del Milan profetici : "Poker servito". Sì ma da parte della Juventus : Il Milan di Gattuso ha perso, male, sul campo contro la Juventus di Allegri ma i Tifosi del Diavolo hanno vinto sugli spalti per attaccamento ai colori e soprattutto per la bellissima coreografia ...