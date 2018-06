Juventus | il primo agosto sfida a Ibrahimovic e a una vecchia conoscenza

Juventus - Milinkovic resta il primo obiettivo ma irrompono Kovacic e Verratti : TORINO - Tutto scorre, panta rei. E anche il mercato della Juventus, manco a dirlo, è in divenire. L'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Fabio Paratici hanno stilato i loro ...

Dani Alves - video : "Suave"/ Il primo singolo del calciatore - ex difensore della Juventus : Dani Alves si dà alla musica! L'ex difensore della Juventus e attualmente in forza al Psg, esordisce con "Suave". Sarà il nuovo tormentone dell'estate?(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 00:19:00 GMT)

Juventus - De Ligt il primo della lista ma occhio a Godin e Savic : TORINO - Al rischio di perdere Medhi Benatia , nel mirino di Arsenal e Marsiglia , si aggiunge il possibile effetto Sarri - Chelsea su Daniele Rugani . Interessi che spingono la Juventus a sondare e ...

DIRETTA / Inter Juventus Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : fine primo tempo! : DIRETTA Inter Juventus Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della seconda semifinale della Final Four del Campionato Primavera 1(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 18:41:00 GMT)

Juventus - il primo colpo : Emre Can a Torino per la firma : Torino - Conto alla rovescia per vedere Emre Can a Torino. Il 24enne centrocampista tedesco, ingaggiato a parametro zero dal Liverpool, dopo la finale di Champions persa contro il Real Madrid e la ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus show - pazze idee di Genoa e Torino - primo innesto Spal : Giornata caldissima di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A. La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano ...

Darmian alla Juventus/ 13 milioni allo United : il terzino è il primo colpo di Allegri e Marotta? : Matteo Darmian sarà il primo colpo del calciomercato Juventus: messi sul piatto 13 milioni di euro da girare al Manchester United, l'operazione sembra essere in dirittura di arrivo(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:56:00 GMT)

Jeep® e Juventus Women festeggiano il primo il tricolore 2017-2018 : Jeep festeggia un altro trofeo insieme alla Juventus, questa volta tocca alle donne laurearsi campionesse d’Italia Alla sua prima stagione nella serie A di calcio femminile, la Juventus conquista il titolo di Campionesse d’Italia, battendo ai rigori la formazione bresciana. Un trofeo importante che si aggiunge ai due trofei vinti dalla formazione maschile, ovvero il campionato di calcio Serie A TIM 2017-2018, per la settima volta ...

Calcio femminile - Spareggio Juventus-Brescia 5-4 d.c.r. : bianconere Campionesse d’Italia! Calci di rigore decisivi - primo scudetto storico : Non poteva che finire ai Calci di rigore l’eterna sfida di quest’anno, del Calcio femminile italiano, tra Juventus e Brescia. Nello Spareggio dello Stadio “Silvio Piola” di Novara, assegnante lo scudetto, sono state le bianconere ad imporsi 5-4, dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sullo 0-0. Un successo importante e storico per le Calciatrici di Rita Guarino, essendo questo il primo tricolore ...

Juventus - Emre Can è il primo colpo : Prima della sfida con il Veron, Marotta ha sostanzialmente annunciato la firma del tedesco: un colpo a zero da applausi per la dirigenza bianconera

Pagelle / Juventus Verona : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata - primo tempo) : Pagelle Juventus Verona: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 38^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi 19 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 16:42:00 GMT)

Pagelle/ Roma-Juventus : i voti della partita (Serie A 37^ giornata - primo tempo) : Pagelle Roma Juventus: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo all'Olimpico nella partita valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 21:30:00 GMT)

Pagelle/ Juventus-Milan : i voti della partita (finale Coppa Italia - primo tempo) : Pagelle Juventus Milan: i voti della finale di Coppa Italia, partita che si è disputata allo stadio Olimpico di Roma in gara secca. I giudizi a tutti i protagonisti del match(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 21:49:00 GMT)

Finale Coppa Italia 2018 - Juventus-Milan all’Olimpico di Roma : in palio il primo trofeo dell’anno – la diretta : <!-- --> L’attesa: tutto esaurito allo stadio Olimpico Grande attesa per la Finale di TIM Cup tra Juventus e Milan, in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma, alle ore 21. Biglietti esauriti e botteghini chiusi, per un incasso che supera i 3,8 milioni di euro. In tribuna anche più di 1.700 bambini degli oratori del CSI e 200 ...