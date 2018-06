Justin Bieber rischia l’arresto per vandalismo ma preferisce uscire con Hailey Baldwin

Ufficiale la relazione tra Justin Bieber e Hailey Baldwin - la coppia fa coming out su Instagram (video) : Finalmente Ufficiale la relazione tra Justin Bieber e Hailey Baldwin, felicemente innamorati dopo il ritorno di fiamma nelle ultime settimane. Dopo le foto dei paparazzi diffuse online, l'ufficializzazione arriva anche su Instagram, attraverso un breve video pubblicato dal cantante. Dopo essere stati paparazzati a Brooklyn a baciarsi in pubblico, Justin e Hailey hanno fatto coming out attraverso Instagram: Justin ha condiviso un storia in cui ...

Un nuovo album di Al Bano con Fabio Rovazzi prima dell'addio : "Insieme al concerto di Justin Bieber" : Aveva annunciato il ritiro dalle scene per la fine del 2018, ma a quanto pare sarà un nuovo album di Al Bano a precedere il suo addio alla musica. Il cantautore di Cellino San Marco, reduce dalla prima esperienza di giudice e ciach in un talent show con The Voice of Italy in cui ha dimostrato un'insospettabile modernità nelle scelte e nei giusti, non ha ancora appeso il microfono al chiodo.

Justin Bieber e Hailey Baldwin mano nella mano a New York dopo una cena romantica : spuntano le prime voci sul matrimonio (foto) : Avvistati Justin Bieber e Hailey Baldwin mano nella mano per le strade di New York: la coppia, non ancora ufficialmente dichiarata, è stata nuovamente paparazzata nel tempo libero. dopo essere stati fotografati e ripresi a Brooklyn durante un tenero bacio in pubblico, Justin Bieber e Hailey Baldwin tornano a far parlare di sé: sono ormai a tutti gli effetti sotto i riflettori di Hollywood e la coppia di cui si parla con cui più insistenza sul ...

Il singolo di Justin Bieber e Dj Khaled è Another One? Tutti gli indizi tra foto e video in studio : In arrivo un nuovo singolo di Justin Bieber e Dj Khaled? Da alcune ore circolano sul web diverse indiscrezioni su una presunta collaborazione tra la popstar canadese e il produttore discografico. Tutto è partito da uno scatto condiviso sul profilo Instagram di Dj Khaled, che lo ritrae insieme a Bieber in quella che sembrerebbe essere a Tutti gli effetti la copertina promozionale di un nuovo brano. La didascalia recita come segue: "Allarme ...

Justin Bieber e Dj Khaled a lavoro su nuova musica : le prime indiscrezioni verso un album di inediti : Justin Bieber e Dj Khaled a lavoro insieme. Sembravano essere solo voci prive di fondamento quelle intorno al nuovo presunto singolo di Justin Bieber ma è bastato qualche scatto ad incentivarle e a confermarle. La nuova canzone di Justin Bieber potrebbe arrivare molto presto ed in collaborazione con il celebre Dj Khaled. Justin Bieber e Dj Khaled sono stati fotografati insieme nelle scorse ore, in America, a lavoro su nuova musica. Justin ...

Justin Bieber e Hailey Baldwin stanno insieme - il bacio a New York conferma i rumors (foto e video) : Finalmente è ufficiale: Justin Bieber e Hailey Baldwin stanno insieme! Dopo settimane di rumors e indiscrezioni sul ritorno dei Jelena o sul ritorno di fiamma tra Justin e Hailey, i due sono usciti allo scoperto. La popstar canadese e la modella e cantante statunitense sono una coppia a tutti gli effetti. Justin Bieber e Hailey Baldwin sono stati avvistati a New York durante il weekend, in atteggiamenti molto complici ed affettuosi: i due ...

