Judo | Giochi del Mediterraneo 2018 | Giorgia Stangherlin epica! E’ oro nei -78 kg! Argento

Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 : SUPER ITALIA! Stangherlin - Loporchio e D’Arco in finale per l’oro! : Italia da impazzire a Tarragona. Tre azzurri sono approdati in finale nell’ultima giornata di gare del Judo ai Giochi del Mediterraneo 2018. Un autentico trionfo per il Bel Paese, che si assicura altri tre podi e nel pomeriggio scoprirà il metallo delle medaglie con cui i suoi alfieri si cingeranno il collo. Spettacolare il percorso di Giuliano Loporchio, che non ha lasciato scampo al primo turno della categoria -100 kg al montenegrino ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 29 giugno. 3 finali per l'oro nel Judo - 2 nelle bocce! Italia in finale nel volley!

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 29 giugno. CHE BOCCE! Già due finali per l'oro! Bene Judo e beach volley!

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ORO GWEND - Basile bronzo nel Judo. La Spagna rimonta - si riapre tutto

Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Edwige Gwend da favola! E’ oro nei -63 kg! Brilla l’argento di Carola Paissoni - bronzo per Fabio Basile e Nicholas Mungai : Edwige Gwend stellare a Tarragona. L’azzurra ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -63 kg del Judo in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018, suggellando un percorso da fenomeno assoluto. La Gwend ha demolito la tunisina Meriem Bjaoui con un fantastico ippon nel primo minuto del match ed è salita sul gradino più alto del podio al termine di una giornata in cui non ha avuto rivali all’altezza del suo straordinario ...

Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Edwige Gwend e Carola Paissoni in finale per l’oro! Fabio Basile e Nicholas Mungai a caccia del bronzo : Ancora grande Italia al Cambrils Pavilion, dove vanno in scena le gare del Judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Due italiani sono in finale per l’oro e altri due si contenderanno il bronzo nelle gare del pomeriggio, per rendere ancor più sostanzioso il bottino degli azzurri dopo la scorpacciata di medaglie di ieri. Edwige Gwend è in finale nella categoria -63 kg grazie al successo al primo turno contro la francese ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Gwend e Paissoni in finale nel Judo! Moresco si gioca la vittoria nel golf

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia show nel Judo! Setterosa in finale per l'oro!

LIVE Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : il giorno di Fabio Basile! Anche Edwige Gwend punta all’oro! : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Dopo la scorpacciata di medaglie di ieri, contraddistinta dall’oro di Manuel Lombardo, dagli argenti di Odette Giuffrida e Miriam Boi e dal bronzo di Francesca Milani, l’Italia cala altri tre assi per andare a caccia di ulteriori allori nella prestigiosa competizione iberica. Il campione ...