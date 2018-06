Janelle Monae | l’attrice Tessa Thompson parla della loro storia

Recensione : Janelle Monáe icona dell’elettropop con “Dirty Computer” : “Giovane, nera, selvaggia, libera, nuda in una limousine “, canta Janelle Monáe sul ventilato electro-pop di “Crazy, Classic, Life”, creando un manifesto per il disco che segue: vivi la vita libera ed in ogni modo possibile. Dalle divine armonie vocali di Brian Wilson sulla traccia d’apertura dell’album del titolo al sensuale di “Take A Byte”, Monáe sta flettendo i suoi muscoli con una convinzione ...

Janelle Monae : chi è la nuova regina della black music : ... in particolare nella declinazione trap, , tutta la musica black, negli ultimi anni, sta godendo di ottima salute, merito anche della ritrovata consapevolezza politica cresciuta intorno al movimento ...

Oggi 26 aprile