JALISSE Ora è il loro inedito Loredana Bertè entusiasta | Mi avete

JALISSE / Bertè e Pravo si schierano : "Peggio della scorsa settimana" (Ora o mai più) : Jalisse di nuovo "contro" Patty e Bertè : "E' andata peggio della scorsa settimana". Una rosa blu convince in pochi, e Masini non va oltre la sufficienza.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 22:47:00 GMT)

Ora o mai più - Rai 1/ Diretta - vincitore e classifica finale : una rinascita per i JALISSE ? : Ora o mai più, ultima puntata 29 Giugno: classifica finale e vincitore . Questa sera scopriremo chi ha vinto il programma condotto da Amadeus. Le canzoni e i duetti della serata(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:53:00 GMT)

Michele Zarrillo/ Il cantante è riuscito a cambiare l’immagine dei JALISSE (Ora o mai più) : Michele Zarillo, nei panni di coach a Ora o mai più, è riuscito a cambiare l'immagine dei Jalisse . Questa sera, venerdì 29 giugno, su Rai 1 va in onda la finale!(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:28:00 GMT)

JALISSE / Video : "In Italia massacrati e umiliati - ci volevano far male" (Ora o mai più) : Video , i JALISSE si sfogano a Ora o mai più sul loro passato e sul successo del 1997 'Fiumi di parole'. Che, allo stesso tempo, li innalzò e li condannò alla gogna. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:28:00 GMT)

ORA O MAI PIÙ - CLASSIFICA E VINCITORE/ Terza puntata : Lisa e i JALISSE si spartiscono il podio : I Jalisse vincono la Terza puntata di Ora o mai più. Lisa fa del suo meglio, ma il coach Masini non è soddisfatto: "Le avevo detto di urlare di meno".(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 06:00:00 GMT)

Ora o mai più - JALISSE vincono la terza puntata : l’attacco della Bertè : Loredana Bertè : la critica ai Jalisse dopo Ora o mai più I Jalisse hanno vinto la terza puntata di Ora o mai più di venerdì 22 giugno. Il duo musicale composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono tornati alla ribalta grazie al nuovo talent condotto da Amadeus che sta dando loro e ad altri sette cantanti la possibilità di rimettersi in gioco. Nella prima puntata , i Jalisse sono stati attaccati da Loredana Bertè sulla vittoria del Festival ...

ORA O MAI PIÙ - RAI 1/ Diretta - classifica e vincitore : i JALISSE trionfano... e si commuovono (Terza puntata) : Ora o mai più, ecco le anticipazioni della terza puntata in onda su Rai 1 oggi, venerdì 22 giugno 2018: chi arriverà primo in classifica? Grande attesa per i duetti e i verdertti dei coach (Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 00:21:00 GMT)