Jalisse Bertè e Pravo si schierano | Peggio della scorsa settimana Ora o mai

Ora o mai più - Jalisse vincono la terza puntata : l’attacco della Bertè : Loredana Bertè : la critica ai Jalisse dopo Ora o mai più I Jalisse hanno vinto la terza puntata di Ora o mai più di venerdì 22 giugno. Il duo musicale composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono tornati alla ribalta grazie al nuovo talent condotto da Amadeus che sta dando loro e ad altri sette cantanti la possibilità di rimettersi in gioco. Nella prima puntata , i Jalisse sono stati attaccati da Loredana Bertè sulla vittoria del Festival ...

Lite Jalisse e Loredana Bertè / "Non hanno meritato di vincere Sanremo" ma c'è chi li difende (Ora o mai più) : Lite Jalisse e Loredana Bertè nella prima puntata di Ora o mai più: il duo veneto, vittorioso al Festival di Sanremo, ma la canzone ancora non convince...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:10:00 GMT)

Ora o mai più - Loredana Bertè e Patty Pravo : “I Jalisse non meritavano di vincere Sanremo” : Ora o mai più su Rai Uno, la Bertè e Patty contro i Jalisse Inizia sotto il segno delle critiche Ora o mai più, il nuovo programma di Amadeus su Rai Uno. Le Coach Loredana Bertè e Patty Pravo hanno duramente stroncato i Jalisse , il duo composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian. La […] L'articolo Ora o mai più, Loredana Bertè e Patty Pravo : “I Jalisse non meritavano di vincere Sanremo” proviene da Gossip e Tv.

ORA O MAI PIÙ - RAI 1/ Diretta e cantanti - Bertè contro i Jalisse : "Vittoria immeritata" (8 giugno 2018) : Ora o mai più, anticipazioni e Diretta prima puntata 8 giugno: Amadeus conduce il nuovo talent show in cui otto cantanti si mettono in gioco per riconquistare la popolarità.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 22:04:00 GMT)