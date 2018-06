Iva Zanicchi e Naike Rivelli si raccontano a ' Non disturbare'

Grande Fratello Vip 3/ Anticipazioni e news sul cast : Iva Zanicchi smentisce - gli ultimi rumors : Grande Fratello Vip 3, le nuove Anticipazioni e tutte le ultime indiscrezioni sul reality show di Casa Mediaset: Iva Zanicchi smentisce la sua partecipazione.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 03:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Iva Zanicchi nel cast? La smentita : Iva Zanicchi: “Non sono mai stata interpellata per fare il Grande Fratello Vip” La presenza di Iva Zanicchi al Grande Fratello Vip 3 avrebbe fatto molto discutere e sarebbe stata molto apprezzata dai telespettatori di Canale 5. Tuttavia, i vari rumors che avrebbero voluto l’energetica cantante all’interno della Casa più spiata d’Italia sarebbero infondati. Come ha infatti rivelato Novella 2000, Iva non avrebbe ...

Grande Fratello Vip 3/ Massimiliano Caroletti - Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi nel cast? : Grande Fratello Vip 3, anticipazioni e concorrenti: continuano le indiscrezioni. Massimiliano Caroletti, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi nel cast?(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 05:51:00 GMT)

VUOI SCOMMETTERE?/ Diretta e ospiti ultima puntata : Simona Ventura - Iva Zanicchi e Bianca Atzei : VUOI SCOMMETTERE? torna in onda oggi, giovedì 14 giugno, con l'ultima puntata: Simona Ventura, Bianca Atzei, Iva Zanicchi, Nino Formicola, Alvin e Vittorio Brumotti tra gli ospiti.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Vuoi scommettere? – Quinta e ultima puntata di giovedì 14 giugno 2018 – Simona Ventura e Iva Zanicchi tra gli ospiti. : A distanza di tanti anni è tornato Scommettiamo che…?, cambiando rete, titolo e conduzione. E’ diventato Vuoi scommettere?, passando da Raiuno a canale5 e la conduzione affidata a Michelle Hunziker, che ha già condotto la versione tedesca del programma. Inviata del programma, per le classiche scommesse esterne, Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros. Stasera […] L'articolo Vuoi scommettere? – Quinta e ultima puntata di ...

Iva Zanicchi / Sarà protagonista del Grande Fratello Vip 3? (Vuoi scommettere?) : Iva Zanicchi, la regina di Ok il prezzo è giusto! Sarà davvero la protagonista del Grande Fratello Vip 3? L'artista svelerà qualcosa già durante il programma di Canale 5? (Vuoi scommettere?)(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 06:50:00 GMT)

GF Vip 3 - tra i partecipanti potrebbero esserci Iva Zanicchi e Giovanni Ciacci (RUMORS) : E' da poco terminato il Grande Fratello Nip, con la vittoria di Alberto Mezzetti. Nonostante la stagione sia arrivata al termine in quel di Cologno Monzese, si sta già lavorando per la prossima stagione. Visti e considerati i grandi ascolti ottenuti lo scorso anno da Ilary Blasi, la moglie di Francesco Totti sarà sicuramente confermata al timone della terza edizione del Grande Fratello Vip e, con tutta probabilità il reality inizierà dopo ...

Il Grande Fratello Vip cerca concorrenti : 'Gli ex tronisti - il papà di Belen - Iva Zanicchi e Brooke di Beautiful' : MILANO - Terminata l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello, Mediaset si prepara alla terza edizione del Grande Fratello Vip , che sarà condotto dall'ormai impegnatissima Ilary Blasi. Le tradizioni ...

Il Grande Fratello Vip cerca concorrenti : «Gli ex tronisti - il papà di Belen - Iva Zanicchi e Brooke di Beautiful» : MILANO - Terminata l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello, Mediaset si prepara alla terza edizione del Grande Fratello Vip , che sarà condotto dall'ormai impegnatissima Ilary Blasi. Le tradizioni ...

Iva Zanicchi : "Non sento Berlusconi da quattro anni" : “Berlusconi? Sono esattamente quattro anni che non lo sento”. Lo rivela Iva Zanicchi, che spiega come i rapporti con l’ex presidente del Consiglio si siano interrotti da ormai un bel po’ di tempo.“Va detto che non l’ho neanche cercato – precisa la cantante ospite a Cartabianca – presidente, non ti ho cercato, ma nemmeno tu mi hai cercato! Non importa”.prosegui la letturaIva Zanicchi: "Non sento Berlusconi da quattro anni" pubblicato su ...

Iva Zanicchi nel cast de L'Ispettore Coliandro : "Farò la parte di una cattivissima" : Cantante, conduttrice e pure attrice. Di certo non si tratterà di un esordio, ma provocherà comunque stupore imbattersi in Iva Zanicchi nella prossima stagione de L’Ispettore Coliandro. Già perché l’aquila di Ligonchio affiancherà Giampaolo Morelli nel settimo capitolo della serie che dovrebbe andare in onda il prossimo autunno, sempre su Raidue.L’annuncio è arrivato dalla stessa artista, ospite martedì sera a Cartabianca: “Sto girando ...

Domenica In – Trentaduesima e ULTIMA puntata del 27 maggio 2018 – Tra gli ospiti Ornella Muti - Paolo Fox - Iva Zanicchi - Sebastiano Somma. : Domenica In, nuova Domenica e ULTIMA puntata, la Trentaduesima, di questa edizione dello storico contenitore Domenicale. Dopo la pausa estiva tornerà a inizio ottobre, ancora rivoluzionato. Domenica In 2018/2019 | Mara Venier e Cristina Parodi Abbraccerà l’intero pomeriggio Domenicale e vedrà il grandissimo ritorno nella fascia dalle 14 alle 17 di Mara Venier, per poi […] L'articolo Domenica In – Trentaduesima e ULTIMA puntata ...

Domenica In – Trentaduesima e ULTIMA puntata del 27 maggio 2018 – Tra gli ospiti Ornella Muti - Paolo Fox - Iva Zanicchi - Sebastiano Somma. : Domenica In, nuova Domenica e ULTIMA puntata, la Trentaduesima, di questa edizione dello storico contenitore Domenicale. Dopo la pausa estiva tornerà a inizio ottobre, ancora rivoluzionato. Domenica In 2018/2019 | Mara Venier e Cristina Parodi Abbraccerà l’intero pomeriggio Domenicale e vedrà il grandissimo ritorno nella fascia dalle 14 alle 17 di Mara Venier, per poi […] L'articolo Domenica In – Trentaduesima e ULTIMA puntata ...

Valerio Scanu al FanCaraoke con Iva Zanicchi - la critica ai talent show : “Vendi tanto - anche se canti male” (video) : Valerio Scanu al FanCaraoke ospite a sorpresa in macchina con Iva Zanicchi! Durante la puntata di mercoledì 23 maggio, in seconda serata su Rai 2, il FanCaraoke di Iva Zanicchi ha visto un ospite d'eccezione: insieme ad Andrea Perroni, protagonista anche Valerio Scanu. Tra canzoni e confessioni, ricordi di carriera ed emozioni al Festival di Sanremo, Iva Zanicchi si è raccontata on the road, sull'auto guidata da Andrea Perroni, in compagnia ...