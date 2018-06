Invatec Medtronic | Camusso | inaccettabile chiusura siti | a rischio 314 posti

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 giugno 2018) Roma, 29 giu. (AdnKronos) – “èla decisione della multinazionale americanadi chiudere iproduttivi di Roncadelle e Torbole, spostando all’estero produzione, ricerca e sviluppo”. Così in una nota il segretario generale della Cgil, Susanna. “Sono così vanificati – prosegue il leader della Cgil – i sacrifici dei lavoratori che non più di un anno fa hanno sottoscritto un accordo che aumentava il part time per salvarelavoro”.Non è accettabile, aggiunge, “che l’azienda dopo aver acquisito brevetti di una produzione altamente specializzata, usato impunemente licenziamenti, ammortizzatori sociali e soldi pubblici, sin modo ingiustificato produzioni e la ricerca, lasciando 314 persone senza lavoro e senza prospettive”.“Tutto il nostro appoggio – ...