Inter | Politano è pronto a dire sì | arrivo a Milano e visite mediche

Inter - arriva Politano : oggi le visite mediche. Juventus beffata : Golovin dice sì al Chelsea : Matteo Politano , esterno offensivo classe '93, torna dal viaggio di nozze per sostenere le visite mediche con l'Inter, in programma tra oggi e domani. L'affare tra nerazzurri e Sassuolo, impostato il ...

Inter - il quinto acquisto si chiama Politano : MILANO - L' Inter sta per mettere a segno il quinto colpo del suo mercato in entrata. Dopo Asamoah , De Vrij , Lautaro Martinez e Nainggolan , è il momento di Matteo Politano : negli ultimi giorni ...

Calciomercato Inter : dopo Nainggolan in arrivo Politano dal Sassuolo - Candreva in bilico : Con la partecipazione alla Champions League, l'Inter ha deciso di optare per una super campagna acquisti e rinforzare la rosa con nomi di livello e ritoccare qualche reparto in cui servivano rinforzi. Tra gli acquisti già conclusi nelle scorse settimane spiccano quelli di Asamoah e De Vrij presi entrambi a costo zero, oltre all'arrivo di Lautaro Martinez. Sistemata la difesa e acquistato un ulteriore rinforzo in attacco, la società Milanese è ...

Mercato Inter - possibile un altro affare 'alla Nainggolan' : Politano si avvicina (RUMORS) : L'Inter non ha intenzione di fermarsi in questa sessione di CalcioMercato. Dopo l'arrivo di Radja Nainggolan, la societa' di Suning vuole accontentare a tutti i costi, con validi acquisti, il suo allenatore Luciano Spalletti. L'obiettivo è quello di rimpolpare diverse zone del campo per avere un organico che possa affrontare al meglio la prossima edizione della Champions League. L'arrivo del centrocampista belga [VIDEO] è stato accolto con ...

Inter-Politano - ci siamo : trovato l'accordo con il Sassuolo : ROMA - Inter e Sassuolo hanno trovato l'accordo per Matteo Politano . L'attaccante neroverde si trasferisce a Milano con la formula del prestito oneroso, dietro pagamento di 7 milioni, con il diritto ...

Inter - è fatta per Politano : i dettagli dell’affare - con il “solito” inserimento di giovani contropartite… : Matteo Politano è un calciatore dell’Inter, manca solo l’ufficialità ma il mancino del Sassuolo è diretto a Milano per le visite mediche Ormai è una pratica consolidata quella dell’Inter sul mercato. Piero Ausilio, ds nerazzurro, inserisce giovani contropartite dalla valutazione molto elevata per abbassare il costo del cartellino dei calciatori che intende acquistare. E’ stato così con Zaniolo per arrivare a ...

