Inter | Politano è pronto a dire sì | arrivo a Milano alle 16 e visite mediche

Politano all'Inter - oggi arriva a Milano : Milano, 29 GIU - Matteo Politano è atteso nel tardo pomeriggio a Milano, dopo essere rientrato dal viaggio di nozze, e domani sosterrà le visite mediche necessarie a diventare un giocatore dell'Inter. ...

Calciomercato Inter : dopo Nainggolan in arrivo Politano dal Sassuolo - Candreva in bilico : Con la partecipazione alla Champions League, l'Inter ha deciso di optare per una super campagna acquisti e rinforzare la rosa con nomi di livello e ritoccare qualche reparto in cui servivano rinforzi. Tra gli acquisti già conclusi nelle scorse settimane spiccano quelli di Asamoah e De Vrij presi entrambi a costo zero, oltre all'arrivo di Lautaro Martinez. Sistemata la difesa e acquistato un ulteriore rinforzo in attacco, la società Milanese è ...

Calciomercato Inter : accordo con il Sassuolo per Politano : Calciomercato-Inter e Sassuolo hanno trovato l’accordo per Matteo Politano. L’attaccante neroverde si trasferisce a Milano con la formula del prestito oneroso, dietro pagamento di 7 milioni, con il diritto di riscatto, fissato a 20 milioni. Il Sassuolo, nella stessa operazione, acquista i giovani Odgaard e Adorante, valutati complessivamente 7 milioni. Politano, al momento in viaggio di nozze, potrebbe raggiungere Milano nella ...

Mercato Inter - possibile un altro affare 'alla Nainggolan' : Politano si avvicina (RUMORS) : L'Inter non ha intenzione di fermarsi in questa sessione di CalcioMercato. Dopo l'arrivo di Radja Nainggolan, la societa' di Suning vuole accontentare a tutti i costi, con validi acquisti, il suo allenatore Luciano Spalletti. L'obiettivo è quello di rimpolpare diverse zone del campo per avere un organico che possa affrontare al meglio la prossima edizione della Champions League. L'arrivo del centrocampista belga [VIDEO] è stato accolto con ...

