Inter | Nainggolan come Matthaeus? Forza e colpi in comune

Inter - i tifosi incoronano Nainggolan : "Ha progressione - tiro e personalità di Lothar" : L'entusiasmo dedicato a Nainggolan dal popolo nerazzurro si spiega anche con la suggestione di aver inserito in squadra un altro Lothar Matthaeus. Cioè quel centrocampista di grande personalità, in ...

Calciomercato Inter : dopo Nainggolan in arrivo Politano dal Sassuolo - Candreva in bilico : Con la partecipazione alla Champions League, l'Inter ha deciso di optare per una super campagna acquisti e rinforzare la rosa con nomi di livello e ritoccare qualche reparto in cui servivano rinforzi. Tra gli acquisti già conclusi nelle scorse settimane spiccano quelli di Asamoah e De Vrij presi entrambi a costo zero, oltre all'arrivo di Lautaro Martinez. Sistemata la difesa e acquistato un ulteriore rinforzo in attacco, la società Milanese è ...

Mercato Inter - possibile un altro affare 'alla Nainggolan' : Politano si avvicina (RUMORS) : L'Inter non ha intenzione di fermarsi in questa sessione di CalcioMercato. Dopo l'arrivo di Radja Nainggolan, la societa' di Suning vuole accontentare a tutti i costi, con validi acquisti, il suo allenatore Luciano Spalletti. L'obiettivo è quello di rimpolpare diverse zone del campo per avere un organico che possa affrontare al meglio la prossima edizione della Champions League. L'arrivo del centrocampista belga [VIDEO] è stato accolto con ...

Inter - Nainggolan : 'Con la Roma poteva finire diversamente. La Juventus prima o poi sbaglierà' : 'Il mio numero è il 4, ma l'hanno ritirato, volevo comunque prendere un numero sempre con il 4 e allora ho scelto il 14 che ha una grande storia. Spero di onorarlo'. Radja Nainggolan spiega così la ...

Inter - Nainggolan si presenta : “Spalletti mi ha convinto a venire. Roma? Poteva finire in maniera diversa” : Conferenza stampa di presentazione di Nainggolan in casa Inter, il belga ha risposto alle domande dei giornalisti lanciando una frecciatina alla Roma “Il mio numero è il 4, ma l’hanno ritirato, volevo comunque prendere un numero sempre con il 4 e allora ho scelto il 14 che ha una grande storia. Spero di onorarlo“. Radja Nainggolan comincia la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dell’Inter ...

Inter - Nainggolan lancia la sfida alla Juve : "Vinceremo il prima possibile" : Rileggi la cronaca dell'incontro con i giornalisti. il numero di maglia - Nainggolan ha scelto il numero di maglia 14, che fu di Cruijff. "Il mio numero è il 4, ma all'Inter è stata ritirata , era la ...

Inter - Nainggolan : la conferenza di presentazione in diretta LIVE. Ha scelto la maglia numero 14 : Trentotto milioni di euro tra contropartite tecniche , Santon e Zaniolo, ed econimche , 24 milioni di euro cash, per portarlo a Milano. Radja Nainggolan è dell'Inter. Il centrocampista belga, dopo ...

