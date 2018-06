Inter | il quinto acquisto si chiama Politano

Lazio- Inter 2-3 : Icardi e Vecino ribaltano il risultato - Inzaghi chiude al quinto posto : La Lazio perde contro l'Inter lo spareggio per accedere alla Champions League e chiude la stagione al quinto posto . I nerazzurri, invece, volano in Champions. La serata dell'Olimpico...

Inter - Candreva : 'Pronti per la Juve. Quinto posto? Non voglio neanche pensarci' : 'Ogni partita è una storia a sé - sottolinea l'esterno nerazzurro ai microfoni di Premium Sport - La Juve è una grande squadra e non ci possiamo permettere di sbagliare nulla. Sarà una partita ...