Inter | i tifosi incoronano Nainggolan | Ha progressione | tiro e personalità di

Spalletti annuncia la difesa a 3 : ecco come sarà la nuova Inter che fa impazzire i tifosi : Spalletti si appresta a proporre delle novità tattiche nella sua Inter, sopratutto dopo l’arrivo di alcuni calciatori duttili come Nainggolan Spalletti potrà sbizzarrirsi nella prossima stagione. Dopo un primo anno all’Inter con gli uomini contati, il tecnico nerazzurro si appresta a vivere una nuova annata completamente differente, con l’imbarazzo della scelta in fatto di uomini dopo il calciomercato che Ausilio sta mettendo ...

Nainggolan passa all'Inter - accolto a Milano dai suoi nuovi tifosi : Quella di ieri è stata per Nainggolan una giornata densa di emozioni contrastanti. Infatti, dopo le dichiarazioni discutibili rilasciate nei giorni scorsi, soprattutto sul fatto che sarebbe stata la Roma a cederlo e non lui a voler andare via, ora è davvero ufficiale il suo passaggio all'Inter e, al suo arrivo a Milano, i tifosi nerazzurri gli hanno riservato una entusiastica accoglienza. Il personaggio "fuori dal comune" Radja ...

Il Ninja infiamma l'Inter. Nainggolan a Milano - i tifosi impazziti e Spalletti carica : 'Quello che serviva' : LaPresse Dì la tua 0 Dì la tua 0 Radja Nainggolan alle ore 20.25 ha raggiunto il 'Meliá' di Milano per ricevere il primo abbraccio dei suoi nuovi tifosi. tifosi che, riporta La Gazzetta dello Sport , hanno risposto come meglio non avrebbero potuto, con cori a non finire dopo un'attesa che durava dalle 16, quando i primi appassionati hanno fatto capolinea all'esterno dell'hotel, il quartier ...

Inter - Nainggolan è arrivato a Milano : 'Sono contento - voglio rendere felici i tifosi' : "Sono contento. I tifosi felici? Spero lo siano di più quando scenderò in campo". È arrivato nella sua nuova città, Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è sbarcato a Milano, dove domani sosterrà ...

Inter - Nainggolan sbarca a Milano. E i tifosi sono già in delirio : Cappellino e pantaloncini neri, maglia bianca e un sorriso grande così. A Milano è finita l'attesa per l'arrivo di Radja Nainggolan, che alle ore 20.45, in arrivo da Roma, ha raggiunto con la propria ...

Nainggolan-Inter - è fatta : i dettagli dell’operazione - 40 milioni “bugiardi” i tifosi della Roma non ci stanno! : Nainggolan-Inter, si conclude la trattativa dell’estate volge al termine, una conclusione che sembra deludere i supporters giallorossi Nainggolan-Inter, affare fatto. Il centrocampista belga, escluso a sorpresa dal Mondiale russo, ritroverà mister Spalletti in nerazzurro. Tanto desiderato ed inseguito il centrocampista della Roma, che lascia dunque il club che lo ha lanciato nel grande calcio dopo gli albori al Cagliari. Skysport ha reso ...

Inter - Nainggolan è nerazzurro : ecco la risposta del belga ai tifosi della Roma : L’Inter ha piazzato il colpo Radja Nainggolan, i nerazzurri a questo punto si candidano ad essere grandi protagonisti nella prossima stagione, il belga rappresenta infatti un top player. La conferma dell’accordo arriva direttamente dal calciatore: “Non credete che stia bene pensando di lasciare Roma, ma a volte ti mettono di fronte a delle scelte”. Sono parole del quasi ex Roma che sul proprio profilo Instagram ha ...

Inter scatenata sul mercato - i tifosi iniziano a sognare : ecco cosa manca per essere “da scudetto” : Inter da scudetto? Forse ancora no, ma il calciomercato nerazzurro sta per portare nuovi doni a mister Spalletti, toccherà a lui farli diventare oro I tifosi dell’Inter, possono sognare lo scudetto? Forse sì, a patto che Piero Ausilio completi l’opera iniziata sul mercato. Iniziata molto bene, va detto, con gli acquisti a parametro zero di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez, tre acquisti ottimi per Spalletti che adesso avrà ...

Inter - arriva Naiggolan : 24 milioni più Santon e Zaniolo. Occhio alle reazioni dei tifosi… : arriva NAINGGOLAN- Come riportato da “SportMediaset”, è fatta per il passaggio di Radja Nainggolan dalla Roma all’Inter. Affare che si chiuderà sulla base di 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e Zaniolo. Doccia gelata per i tifosi della Roma dopo l’arrivo di Pastore, tifosi che hanno commentato il potenziale arrivo di Santon […] L'articolo Inter, arriva Naiggolan: 24 milioni più Santon e Zaniolo. Occhio ...