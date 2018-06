Inter | ecco Politano Juventus beffata | Golovin dice sì al Chelsea

Messina - proclamati gli eletti in consiglio comunale : ecco chi sono [FOTO e InterVISTE] : Dobbiamo fare però con loro un contratto alla luce del sole, non voglio alcuna transumanza politica. sono stato eletto in modo trasversale senza alcuna caratterizzazione politica e tale rimarrò. E' ...

Inter - ecco la nuova 2ª maglia per la prossima stagione : torna il Biscione dello scudetto ’89 - design dall’eleganza mozzafiato [GALLERY] : torna il Biscione sulla seconda maglia dell’Inter. Il simbolo della città di Milano, che identificava la maglia negli Anni ’80, compresa quella dello scudetto dei record del 89′ con Trapattoni in panchina, sarà posizionato nella prossima stagione sulla seconda maglia ufficiale. La maglietta ha un design dall’eleganza mozzafiato che farà innamorare i tifosi Interisti che puntano ad una stagione al vertice ...

Calciomercato Inter - si completa il puzzle in attacco : ecco Politano : Calciomercato Inter – Inter attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, i nerazzurri non si fermano all’arrivo dell’ex Roma Radja Nainggolan, nelle ultime ore altra mossa che completa il puzzle in attacco. Nel 4-2-3-1 che ha mente il tecnico Luciano Spalletti, Perisic sulla sinistra, Nainggolan dietro la punta Icardi e sulla destra… Politano. E’ praticamente quasi fatta per il calciatore del Sassuolo, accordo ...

Mercato NBA – Gortat ai Clippers libera DeAndre Jordan - ma con una trade : ecco la franchigia Interessata : L’arrivo di Gortat ai Clippers favorisce l’addio di DeAndre Jordan: il centro sfrutterà la player option nel suo contratto per favorire una trade che non lasci i losangelini a mani vuote Ieri notte i Los Angeles Clippers hanno spedito Austin Rivers ai Wizards in cambio di Marcin Gortat. Il centro polacco dà il via libera per l’addio di DeAndre Jordan. Visti i buoni rapporti che Jordan ha con Doc Rivers e il front office dei Clipper, il cestista ...

DI MAIO : “MEZZ'ORA DI InterNET GRATIS PER TUTTI”/ Netflix lo prende in giro : “Ecco cosa si può fare...” : Di MAIO, "Mezz'ora di INTERNET GRATIS a tutti": le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico sulla rete, "corre grave pericolo con la riforma del copyright"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:57:00 GMT)

Radja Nainggolan all’Inter - ecco le cifre ufficiali dell’affare : Il belga si è trasferito in nerazzurro dopo l'avventura nella capitale. A Milano ritroverà il suo ex allenatore Luciano Spalletti: ecco le cifre dell'affare. L'articolo Radja Nainggolan all’Inter, ecco le cifre ufficiali dell’affare è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Spalletti annuncia la difesa a 3 : ecco come sarà la nuova Inter che fa impazzire i tifosi : Spalletti si appresta a proporre delle novità tattiche nella sua Inter, sopratutto dopo l’arrivo di alcuni calciatori duttili come Nainggolan Spalletti potrà sbizzarrirsi nella prossima stagione. Dopo un primo anno all’Inter con gli uomini contati, il tecnico nerazzurro si appresta a vivere una nuova annata completamente differente, con l’imbarazzo della scelta in fatto di uomini dopo il calciomercato che Ausilio sta mettendo ...

Inter - stallo Malcom : ecco cosa manca per concludere l’affare : Malcom Interessa eccome all’Inter, con Ausilio che sta facendo i salti mortali per convincere il Bordeaux ad accettare l’offerta nerazzurra Malcom sembra essere l’obiettivo numero uno del calciomercato dell’Inter. Il ds nerazzurro Piero Ausilio ha intrapreso contatti con l’entourage del calciatore, ma manca ancora l’accordo con il Bordeaux. Il motivo, spiegato anche dall’agente del calciatore, è molto ...

Inter - Joao Mario fondamentale per il calciomercato : ecco l’idea di Ausilio : Joao Mario diventa l’uomo chiave del calciomercato dell’Inter, una situazione quasi paradossale per il centrocampista portoghese Sembrava impossibile, ma Joao Mario diventerà importantissimo per l’Inter durante questa estate. Come? Piero Ausilio ha due idee in mente per come poter usare il calciatore portoghese. Trattenerlo è fuori discussione dato che il calciatore ha fatto sapere di non voler rimanere alla base nerazzurra. ...

Inter - ecco Nainggolan : al via le visite mediche : MILANO - Giornata di visite mediche per il nuovo acquisto dell'Inter Radja Nainggolan. L'ormai ex giocatore della Roma, sbarcato ieri sera a Milano e accolto da un bagno di folla, si sta sottoponendo ...

Incendio nel bosco a Castelsecco : Intervento dei vigili : Incendio nel bosco a Castelsecco, alle porte di Arezzo. Pare che le fiamme siamo state originate dal fuoco di alcuni resti vegetali che venivano bruciati. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di ...

Un'operazione Internazionale contro i furti di rame. Ecco i risultati : Il 30 maggio scorso, in Italia, Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Regno Unito, si è svolta Un'operazione di polizia congiunta contro il ...

Mercato - bufera a Roma ed entusiasmo all’Inter dopo l’operazione Nainggolan : ma chi ci guadagna davvero? Ecco perché i giallorossi hanno fatto un affare : le nuove formazioni : Mercato – Esplode la bufera a Roma dopo la cessione di Nainggolan all’Inter, mentre a Milano sponda nerazzurra c’è grande entusiasmo. Un entusiasmo immotivato, almeno quanto le critiche dei tifosi capitolini per la loro società. In realtà è la Roma che ha fatto un grande affare, e che sta costruendo uno squadrone per mister Di Francesco: l’organico giallorosso è già all’altezza per competere su più fronti, insidiare ...

Milan - Mirabelli provoca l’Inter : “ecco chi voglio per darvi Suso…” : Mirabelli ha risposto all’Inter per quanto concerne l’interesse nerazzurro per Suso, esterno del Milan che tanto bene ha fatto nella passata stagione L’Inter ha mostrato nelle ultime ore un certo interesse per il Milanista Suso. Spalletti ha chiesto a gran voce un mancino per la fascia destra ed Ausilio sta pensando a come accontentarlo. L’idea che porta al calciatore del Milan però, è stata rigettata dal club rossonero. ...