Insulti omofobi a uno studente 17enne nel Milanese Scritte anti-gay a Viareggio e

Imola - Insulti omofobi a un prof : sospesa tutta la classe : In una scuola superiore di Imola un'intera classe è stata sospesa per "omertà" in seguito a degli insulti omofobi rivolti a un prof essore da parte di alcuni studenti. La denuncia è partita da un amico del docente, anch'egli vittima di attacchi omofobi , che ha scritto una lettera al portale Gaynews.it. Nella lettera l'autore ha parlato di frasi offensive e scritte volgari alla lavagna esplicitamente riferite all'omosessualità del prof essore e ...

Imola - sospesa intera classe per “omertà” : quattro studenti avevano rivolto Insulti omofobi a un professore : quattro studenti di un istituto professionale di Imola hanno scritto sulla lavagna degli insulti omofobi e dei disegni contro un insegnante. Tutto davanti agli altri compagni, che non hanno fatto niente per fermarli e, anzi, non hanno aiutato la dirigente della scuola a individuarli. Per questo, l’intera classe è stata sospesa per tre giorni con obbligo di frequenza per “omertà“. I quattro responsabili, invece, hanno ricevuto ...