Instagram | ora puoi aggiungere la musica alle Storie

Instagram da oggi aggiunge chat video - effetti AR e il nuovo Esplora : Come annunciato alla conferenza degli sviluppatori F8 ad inizio maggio, Facebook ha portato un’intera suite di nuove funzionalità su Instagram che potrebbero avere un grande impatto sul modo in cui viene utilizzato il social. Sull’onda del lancio di IGTV, la TV di Instagram per i video verticali destinati solo ai creatori e non a tutti gli utenti, su iOS e Android arrivano oggi le chat video, i filtri AR personalizzati progettati da ...

Instagram - un’onda fresca porta un tab Esplora rivisto - i filtri in AR e le videochat : La chiave stilistica di Esplora di Instagram basata sui tile rimane invariata, mentre arriva la possibilità di Esplorare canali caratterizzati da un tema L'articolo Instagram, un’onda fresca porta un tab Esplora rivisto, i filtri in AR e le videochat proviene da TuttoAndroid.

Come cambia la sezione “Esplora” di Instagram : (Foto: Wired) Periodo scoppiettante per Instagram: dopo il lancio di IgTv, la tv verticale del social network, agli utenti di tutto il mondo sta arrivando la nuova versione della scheda “Esplora”. Come annunciato nel corso dell’ultima conferenza F8 di Facebook, la scheda continuerà a proporre i contenuti in base ai gusti che l’utente ha manifestato in precedenza. A cambiare il design della nuova versione però, ci sono i ...

Nadia Toffa - il ritorno su Instagram che rincuora i fan : Era dal giorno del suo compleanno che Nadia Toffa, conduttrice de Le iene, non postava nulla su Instagram suscitando la preoccupazione dei fan per il suo stato di salute. Nadia sta infatti combattendo da più di sei mesi contro il cancro e non ha mai mancato di aggiornare il pubblico sulla progressione delle cure. Poi la partecipazione ad Amici saltata e la rinuncia a condurre le ultime puntate di stagione del programma di Italia1. A rincuorarli ...

Gaffe di Fedez - su Instagram la storia hot di Chiara poi rimossa : "Ora è inc*** con me" : Ormai la frittata è fatta. Sta facendo il giro dei social un storia pubblicata su Istagram da Fedez, rimossa dopo pochi minuti, in cui si intravede Chiara Ferragni in slip. Al...

Instagram lancia IGTV - la app tv per condividere video verticali di un'ora : Dopo aver raggiunto e superato il miliardo di iscritti, i gestori di Instagram hanno deciso di creare una piattaforma dedicata ai video. Il suo nome è IGTV ed è stato annunciato nella giornata di ieri, 21 giugno, all'interno della famosa applicazione di foto. Una vera e propria rivoluzione per Instagram che, con l'avvento delle storie, ha registrato un boom di iscrizioni. La particolarità del nuovo portale pare sia la durata dei video e il ...

Instagram : la nuova funzione Igtv - la tv per condividere video verticali di un'ora : Dopo aver raggiunto e superato il miliardo di iscritti, i gestori di Instagram hanno deciso di creare una piattaforma dedicata ai video. Il suo nome è Igtv ed è stato annunciato nella giornata di ieri, 21 giugno, all'interno della famosa applicazione di foto. Una vera e propria rivoluzione per Instagram che, con l'avvento delle storie, ha registrato un boom di iscrizioni. La particolarità del nuovo portale pare sia la durata dei video e il ...

Instagram IGTV - VIDEO FINO AD UN'ORA/ Duello con Youtube ma anche con Netflix per le serie tv? : INSTAGRAM IGTV, VIDEO FINO a un’ora, nuova funzione per il social fotografico, che lancia la sfida a Youtube. Nelle prossime settimane verrà introdotta questa interessante feature(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 20:09:00 GMT)

Instagram IGTV - video fino a un'ora/ Duello con Youtube e la tv tradizionale sempre più verso la cantina : Instagram IGTV, video fino a un’ora, nuova funzione per il social fotografico, che lancia la sfida a Youtube. Nelle prossime settimane verrà introdotta questa interessante feature(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:48:00 GMT)

Instagram annuncia IGTV - un’app standalone per video fino ad un’ora : Instagram ha annunciato IGTV, una app standalone per la visione di video verticali di lunga durata che avrà anche una scheda all’interno dell’app. Quando accedi a IGTV, inizierà automaticamente a riprodurre video verticali da persone che segui, insieme a consigli personalizzati da altre parti di Instagram. L’app è ora disponibile su iOS e Android. L’amministratore delegato di Instagram, Kevin Systrom, ha dichiarato che ...

Instagram - arriva la tv : sarà possibile caricare video di un’ora. Il co-fondatore : “Potrete vedere filmati lunghi dei vostri creatori preferiti” : Se la si pensa come una maratona, nella corsa alla conquista del web Instagram è come il keniano che lascia solo la polvere agli altri concorrenti. Ieri il social network ha lanciato la sua nuova “televisione”, un’applicazione che rivoluzionerà il mondo (e il mercato) della condivisione dei video online e nel frattempo ha annunciato di aver raggiunto e superato il miliardo di utenti. Com’è che era? Pronti, partenza… Una televisione La nuova ...

Instagram lancia i video verticali lunghi fino a un'ora : Novità su Instagram. Il social network raggiunge un miliardo di utenti e con IGTV lancia una nuova sfida ai colossi come YouTube, Facebook o Snapchat. Si tratta di un nuovo spazio in cui le persone possono guardare video verticali, della...

Instagram IGTV - VIDEO FINO A UN'ORA/ Diatriba con Youtube - ma sono due piattaforme totalmente diverse : INSTAGRAM IGTV, VIDEO FINO a un’ora, nuova funzione per il social fotografico, che lancia la sfida a Youtube. Nelle prossime settimane verrà introdotta questa interessante feature(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 12:28:00 GMT)

Instagram lancia i video in verticale lunghi fino a un'ora : Roma, , askanews, - Novità su Instagram. Il social network raggiunge un miliardo di utenti e con IGTV lancia una nuova sfida ai colossi come YouTube, Facebook o Snapchat. Si tratta di un nuovo spazio ...