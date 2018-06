INGV | riapre la stagione estiva dei Centri Informativi di Vulcano e Stromboli

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 giugno 2018) Lunedì 2 luglio, in occasione dell’apertura delladeldidell’Istituto Nazionale di Geofisica elogia (), il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sarà ae aper visitare le due strutture dell’Istituto. Ad accoglierlo, il PresidenteCarlo Doglioni e il Direttore GeneraleMaria Siclari. Il programma prevede alle 11.00 la visita al Centro informativo “M. Carapezza” die alle 18.00 al Centro informativo di. La visita del Capo Dipartimento sarà anche l’occasione per collaudare il sistema di allertamento acustico di protezione civile. Il test esercitativo delle nove sirene acustiche posizionate su, Ginostra, Panarea e Milazzo è in programma per la mattinata di martedì. Come ogni anno, dal 30 giugno al 6 ottobre sarà possibile ...