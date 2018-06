Ingabbiato dai conti

huffingtonpost

(Di venerdì 29 giugno 2018) L'estenuante negoziato affrontato da Giuseppe Conte al Consiglio europeo sui migranti è solo l'antipasto. Quello più importante per onorare la lunga e costosa sequela di promesse contrattuali - ma ancora tutto da intavolare - viene per il momento celato dalle ripetute e roboanti dichiarazioni dei due vicepremier, concentrati in queste ore più ad alimentare le aspettative che non a soddisfarle. Ma la sua eco arriva anche a Bruxelles, mentre Conte è intento a rispondere alle domande dei giornalisti sulle conclusioni Ue in tema di migranti: "Manovra correttiva? Vedremo, fatemi parlare con il ministro dell'Economia e gli altri ministri, non sarei serio a rispondere ora", ha detto il premier.A ritirare fuori il tema manovra bis è stata Confindustria due giorni fa, parlando della possibilità di un intervento da circa 9 miliardi. "Fantasie", le ha ...