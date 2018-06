Indonesia | eruzione vulcano Agung Ultime notizie video | 75mila turisti bloccati

Eruzione del vulcano Agung in Indonesia : riaperto l’aeroporto di Bali : riaperto l’aeroporto internazionale di Bali (Indonesia): era stato chiuso a seguito dell’Eruzione e delle ceneri emesse dal vulcano Agung. Lo scalo Ngurah Rai è stato chiuso alle 21 di ieri ora italiana e ha ripreso le attività intorno alle 09:30. L’aeroporto è stato riaperto “perché la diffusione di ceneri nello spazio aereo non è più un pericolo” per gli aerei, a causa del cambiamento nella direzione del vento, ha ...

Indonesia - eruzione del vulcano Agung : colonna di ceneri e fumo - chiuso l’aeroporto di Bali : L’aeroporto internazionale di Bali (Indonesia) è chiuso dalle prime ore di questa mattina a causa dell’eruzione del vulcano Agung: lo hanno reso noto le autorità aeroportuali. Sono stati annullati 450 voli, e interessati ben 75mila viaggiatori. Dal vulcano si è innalzata una colonna di ceneri e fumo alta 2.5 km, e, secondo le previsioni, i venti potrebbero trasportare tali ceneri fino a Giava, una delle aree più densamente popolate ...

Indonesia - nuova eruzione del vulcano Agung : colonna di cenere alta 2 km : Il vulcano Agung, a Bali (Indonesia), ha eruttato una spessa colonna di cenere di 2 km di altezza, oltre 5 km sopra il livello del mare. L’Agenzia Nazionale di contenimento dei disastri (BNPB) ha fatto sapere che la pioggia di cenere ha colpito le comunità vicine al vulcano, ma non ha viaggiato molto. La BNPB ha informato che non ci sono state eruzioni minori dopo questa. Il vulcano Agung ha ora un livello di allerta 3. A residenti, turisti ed ...

Indonesia : eruzione del vulcano Merapi - evacuati centinaia di residenti : Nell’isola di Giava (Indonesia) è in fase di eruzione il vulcano Merapi: da ieri mattina ha eruttato quattro volte, generando una nuvola di ceneri alta oltre 3 km. Le autorità sono state costrette ad evacuare centinaia di residenti nel raggio di 3 km dal cratere. Finora sono state allontanate 660 persone secondo il portavoce dell’agenzia per la gestione dei disastri naturali. L’agenzia geologica nazionale ha innalzato il ...

