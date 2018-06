Indonesia | eruzione del vulcano Agung | colonna di ceneri e fumo | chiuso l’aeroporto di

Indonesia - nuova eruzione del vulcano Agung : colonna di cenere alta 2 km : Il vulcano Agung , a Bali ( Indonesia ), ha eruttato una spessa colonna di cenere di 2 km di altezza, oltre 5 km sopra il livello del mare. L’Agenzia Nazionale di contenimento dei disastri (BNPB) ha fatto sapere che la pioggia di cenere ha colpito le comunità vicine al vulcano , ma non ha viaggiato molto. La BNPB ha informato che non ci sono state eruzioni minori dopo questa. Il vulcano Agung ha ora un livello di allerta 3. A residenti, turisti ed ...

Monte Merapi - nuova eruzione in Indonesia nel mezzo di un’allerta per l’Anello di Fuoco [GALLERY] : 1/7 ...

Indonesia : eruzione del vulcano Merapi - evacuati centinaia di residenti : Nell’isola di Giava ( Indonesia ) è in fase di eruzione il vulcano Merapi : da ieri mattina ha eruttato quattro volte, generando una nuvola di ceneri alta oltre 3 km. Le autorità sono state costrette ad evacuare centinaia di residenti nel raggio di 3 km dal cratere. Finora sono state allontanate 660 persone secondo il portavoce dell’agenzia per la gestione dei disastri naturali. L’agenzia geologica nazionale ha innalzato il ...

Improvvisa eruzione del Monte Merapi in Indonesia : colonna di ceneri e gas alta oltre 5 km - ordinate evacuazioni [VIDEO] : Improvvisa eruzione questa mattina in Indonesia: il vulcano Monte Merapi ha emesso una colonna di ceneri e gas alta 5,5 km. Al il momento non si segnalano feriti o vittime ma le autorità hanno ordinato l’evacuazione dei residenti in un raggio di 5 km dal cratere. Il Monte Merapi, alto 2.968 metri, è un vulcano conico dell’isola di Giava centrale. Il suo nome significa montagna di fuoco. È uno dei vulcani più attivi del Paese. Dal ...