IndieRocket | Funambolika | Jazz e Paesaggi Sonori Quattro eventi per una grande Pescara

(Di venerdì 29 giugno 2018) Gabriele D’Annunzio, Ennio Flaiano e poi basta? Una città moderna ma arroccata, incapace di sprigionare una sua identità precisa? Disi parla, ultimamente, per vicende grottesche e tragedie di cronaca nera, oltre che per l’incredibile concentrazione di ristoranti e bar per metro quadro. Io stesso, nel mio piccolissimo, contribuisco (involontariamente) ad alimentare questa narrazione: sono un giornalista, sono pescarese e non posso non raccontare anche quello che accade nella mia terra d’origine. Di brutto e di bello. Appunto, veniamo al bello. Il fatto di non avere alle spalle una storia millenaria e nemmeno secolare (, di fatto, nasce nel Novecento) si traduce in una libertà espressiva che la maggior parte delle province italiane non possiede. Il capoluogo adriatico non è perciò costretto a rimirarsi allo specchio di un suo passato più o meno remoto, tanto mitico quanto ...