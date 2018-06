Incidente sul lavoro | muratore 53enne cade dal camion e si frattura una vertebra

Vicenza - operaio colpito da lastra : è grave/ Incidente sul lavoro - Cogoleto : cade da muretto - diversi traumi : Vicenza, operaio colpito da lastra: è grave. Ultime notizie, Incidente sul lavoro, un uomo rimasto ferito anche a Cogoleto: caduta dal muretto, diversi traumi(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 23:14:00 GMT)

Tragico Incidente sulla "statale dei motociclisti" - muore un 16enne : Tragico incidente a Livigno, località Trepalle (Sondrio), nel primo pomeriggio. Nello schianto tra un'auto e una moto è morto un giovane motociclista di appena 16 anni....

Incidente stradale sulla statale 106 - muore anziano : E' deceduto a causa delle gravi ferite riportate a seguito di un Incidente stradale verificatosi sulla statale 106, nel cosentino, Natale Sapia, di 78 anni. L'uomo era ricoverato in condizioni gravi ...

CHIARA FERRAGNI / Dall'Incidente hot alle trasparenze : Fedez si mette la benda sulla bocca ma... : A soli due giorni Dall'incidente hot causato da Fedez, CHIARA FERRAGNI è nuovamente sulla bocca di tutti a causa del mini vestito trasparente che lascia intravedere tutto...(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 13:24:00 GMT)

Il bus si ribalta sulla superstrada - il terrificante Incidente ripreso dalle telecamere : passeggeri sbalzati dai finestrini : E’ di 3 morti e sette feriti il bilancio di uno spaventoso incidente avvenuto a Zhuhai, in Cina. Un bus su cui stava viaggiando un gruppo di insegnanti si è ribaltato mentre percorreva una superstrada. Un video registrato dalle telecamere di sorveglianza ha ripreso l’intera scena da cui si vede come le persone siano state sbalzate dai finestrini del mezzo L'articolo Il bus si ribalta sulla superstrada, il terrificante ...

F1 - GP Francia - Vettel sull'Incidente con Bottas : 'Colpa mia - la macchina andava bene' : Commento il GP, il quattro volte campione del mondo ha detto: " Credo di essere partito bene, forse anche troppo: mi sono ritrovato vicinissimo a Lewis di fronte a me, e quando ho provato a frenare ...

Incidente con incendio sulla provinciale : un'auto carbonizzata : CEGLIE MESSAPICA - Può ritenersi miracolato il conducente della Peugeot 206 che intorno alle 13 di oggi, domenica 24 giugno, è rimasto coinvolto in un Incidente sulla strada provinciale che collega ...

Roma - chef Alessandro Narducci morto in un Incidente sul Lungotevere della Vittoria : Lutto nel mondo della cucina e non solo. La scorsa notte, il giovane chef Alessandro Narducci è morto in un tragico incidente stradale a Roma. Secondo le ricostruzioni, il noto cuoco era a bordo del suo scooter con l'amica Giulia, 25 anni, quando si è scontrato con una Mercedes classe A guidata da un 30enne italiano. Lo schianto è avvenuto sul Lungotevere della Vittoria, nel quartiere Prati. Non c'è stato nulla da fare [VIDEO] per lo chef e la ...

Incidente sulla Statale 36 a Briosco : ferito un motociclista - arriva l'elisoccorso : atterrato anche l'elisoccorso nel tardo pomeriggio di sabato 23 giugno per un Incidente sulla Statale 36 che ha coinvolto un motociclista. È successo verso le 18, in direzione Milano, nei pressi dell'...

Incidente stradale a Bra : auto si ribalta sulla SP 661 : Incidente stradale nel pomeriggio di oggi , 23 giugno, sulla SP 661 uscendo da Bra dove un'auto, fuori controllo, è uscita fuori strada ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di ...

Incidente sulla Scoglitti Marina di Acate : 2 feriti : Due feriti. E' il bilancio di un Incidente stradale avvenuto sulla Sp31, la Scoglitti Marina di Acate. Sul posto il 118 e la Polizia Municipale.

Morto lo chef Alessandro Narducci - Incidente sul Lungotevere : con lui l'amica Giulia - 25 anni L'allievo di Heinz Beck : Alessandro Narducci, chef del ristorante Acquolina e allievo di Heinz Beck e Troiani, è Morto insieme a una sua amica di 25 anni, Giulia Puleio, che viaggiava con lui su uno scooter dopo...

Morto Alessandro Narducci - chef di Acquolina/ Roma - Incidente mortale sul Lungotevere : era stella Michelin : Roma, Morto lo chef Alessandro Narducci. incidente mortale in scooter: a bordo anche un’amica di 25 anni. A provocarlo è stato l'automobilista su una Mercedes Classe A. La morte del giovane Alessandro Narducci, definito da Gambero Rosso "chef under 30 di grande talento", ha colpito in tanti, a partire Tiziana Stefanelli, l’avvocato Romano vincitrice della seconda edizione di Masterchef. Narducci era per lei un amico ancor prima che maestro.

Fedez e Chiara Ferragni - Incidente hot : slip su Instagram/ L’intimo di lei sul web sbaglio - poi le scuse… : Fedez posta per sbaglio su Instagram l'intimo di Chiara Ferragni, l'influencer lo costringe a cancellare tutto. Il rapper fa ammenda sul social: "Scusa amore"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:11:00 GMT)