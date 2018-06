Incendi nei boschi | da domani scatta la fase di attenzione in Emilia-Romagna

meteoweb.eu

: L’incendio divampato ieri in Via Guardapasso ha riproposto il problema dei lotti incolti - MarilenaFerraro : L’incendio divampato ieri in Via Guardapasso ha riproposto il problema dei lotti incolti - PiemonteInforma : Negli ultimi 3 anni in #Piemonte 30 #incendi in impianti trattamento #rifiuti su totale nazionale di 270, specie al… - SabiniaTV : LAZIO: DA REGIONE LETTERA A SINDACI PER PREVENIRE INCENDI NEI BOSCHI - Cronaca di Rieti -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Dafino al 30 settembre sarà in vigore inladiper glinei, così come previsto dal ‘Piano regionale antvo’. Contemporaneamente a Bologna aprirà anche la Soup (Sala operativa unificata permanente) con sede nell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile: in base alle condizioni meteo-forestali dovrebbe restare attiva fino ai primi di settembre, tutti i giorni dalle 8 alle 20 e di notte con servizio di reperibilità. L’Agenzia informeranno i Comuni per predisporre le azioni necessarie in materia di prevenzione e di informazione sui fattori di rischio. A luglio, sempre in base alle condizioni climatiche, l’Agenzia stabilirà inoltre l’inizio dello “stato di grave pericolosita’” per i: in questo caso ci sarà il divieto assoluto di ...