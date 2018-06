In rotazione radiofonica Le Folli Arie singolo il nuovo singolo estratto dall’ omonimo

allmusicnews

: RT @ocveanselena: Domanda: la Warner ha inviato I Need Somebody alle radio? È già in rotazione radiofonica? #INeedSomebody #Amici17 - lemonsq27729847 : RT @ocveanselena: Domanda: la Warner ha inviato I Need Somebody alle radio? È già in rotazione radiofonica? #INeedSomebody #Amici17 -

(Di venerdì 29 giugno 2018) InLeildall’album “Una canzone che rappresenta al meglio il sound ricco, raffinato e originale della band; una sorta di inno all’Umanità che lotta ovunque, ogni giorno per risollevarsi ed evolversi.” IN STREAMING SULLE PIATTAFORME: YOUTUBE, SPOTIFY, APPLE MUSIC, TIM MUSIC, DEEZER, GOOGLE PLAY MUSIC, TIDAL, GROOVE MUSIC, RADIO, LAST.FM, JANGO e molte altre… DOWNLOAD: http://bit.ly/ABetterDayTomorrow (e tutti gli altri stores) La band art-rock milanese Le, considerata una delle novità più interessanti del panorama indipendente italiano, dopo il successo dei primi singoli “Non è facile”, “Fuori!” e “Salto nel buio”, pubblica il quarto video ufficiale, il primo solo in lingua inglese, “A better day tomorrow”. Una canzone che rappresenta al meglio ...