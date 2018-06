In roll out su Google Maps le segnalazioni di incidenti | strade chiuse e lavori in corso

WhatsApp Beta inizia il roll out della funzione Invia Messaggi - destinata ai gruppi : WhatsApp sta aggiungendo la funzione "Invia Messaggi" che consente l'invio dei Messaggi solo agli amministratori dei gruppi, disponibile su iOS, Android e Windows Phone. L'articolo WhatsApp Beta inizia il roll out della funzione Invia Messaggi, destinata ai gruppi proviene da TuttoAndroid.

Bethesda infuoca l’E3 - novità per tutte le sue saghe : da Fallout 76 a The Elder Scrolls VI : Ogni anno Bethesda infuoca gli animi degli spettatori, annunciando titoli di grande rilievo. Anche quella tenutasi a metà mese si conferma essere una conferenza che ci catapulta in un 2019 davvero unico in merito a titoli in uscita e novità. Tra le novità più importanti nuovi capitoli per le saghe più importanti del produttore statunitensi come Fallout, DOOM, Wolfenstein e The Elder Scrolls, pacchetti d’espansione per alcuni degli attuali ...

Il picture-in-picture di YouTube è in roll out negli USA per utenti non Red/Premium : negli Stati Uniti un numero crescente di utenti sta segnalando l'arrivo della modalità picture-in-picture in YouTube in versione non Red o Premium. Per diverso tempo la feature poteva essere sfruttata soltanto con una versione a pagamento di YouTube. Non ci resta che attendere che la feature arrivi anche da noi. L'articolo Il picture-in-picture di YouTube è in roll out negli USA per utenti non Red/Premium proviene da TuttoAndroid.

In roll out nuove funzioni per Google Maps - sempre più completo e utile : Continua il rinnovamento di Google Maps che sta introducendo molte delle novità annunciate al Google I/O 2018, come la sezione "Per te" e l'affinità rispetto ai gusti degli utenti. L'articolo In roll out nuove funzioni per Google Maps, sempre più completo e utile proviene da TuttoAndroid.

È finalmente iniziato il roll out di Android 8.0 Oreo per Xiaomi Mi Box : A diversi mesi dall'annuncio arrivato in occasione del MWC 2018, inizia il roll out di Android 8.0 Oreo per Xiaomi Mi Box, dopo alcune settimane di test. L'articolo È finalmente iniziato il roll out di Android 8.0 Oreo per Xiaomi Mi Box proviene da TuttoAndroid.

Corea del Sud - conclusa l'asta 5G il roll out parte a dicembre : Il ministero della Scienza e dell'Ict di Seul ha fissato al primo dicembre la data d'inizio per l'utilizzo dello spettro assegnato per un periodo di 10 anni in banda 3.5 Ghz e per un periodo di 5 ...

Windows 10 Mobile : le chiamate e videochiamate di gruppo in rollout per WhatsApp Beta : Se credete che WhatsApp stia cominciando ad abbandonare gradualmente la piattaforma Mobile targata Microsoft, a quanto pare vi sbagliate… Proprio in questi istanti, è iniziato su Windows Phone e Windows 10 Mobile il rollout a scaglioni della funzione riguardante la possibilità di effettuare chiamate e videochiamate di gruppo per l’applicazione in Beta di WhatsApp. Il suo funzionamento è veramente molto semplice: basta infatti ...

Sondaggio Youtrend - punito il centrodestra : vola la Lega - crolla Forza Italia - convince il governo : Cresce a livello esponenziale la Lega , cala di poco il Movimento 5 stelle e crolla Forza Italia . Lorenzo Pregliasco , di Youtrend , ha presentato in diretta a Omnibus su La7 la supermedia dei ...

È in roll out la nuova interfaccia di Google Account stile Material Theme : L'azienda di Mountain View continua a perseguire il suo obiettivo di ridisegnare il proprio ecosistema. Ora tocca a Google Account, servizio che gode della gran parte delle novità estetiche che abbiamo già visto arrivare con il Material Theme. La nuova versione è in fase di roll out, l'aggiornamento arriverà dunque a settimane e lato server. L'articolo È in roll out la nuova interfaccia di Google Account stile Material Theme proviene da ...

Mozilla lavora su Scout - un browser che si controlla con la voce - : Pensante alla possibilità di dettare un comando del tipo: 'Leggimi gli ultimi articoli di politica internazionale'. Una delle missioni da sempre dichiarate da Mozilla, è assicurarci che Internet ...

MIUI 10 Global Beta è in roll out per i beta tester : È iniziato il roll out di MIUI 10 Global beta, anche se per il momento si tratta della closed beta riservata agli utenti del MIUI beta Team. L'articolo MIUI 10 Global beta è in roll out per i beta tester proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per Nokia 7 Plus - Huawei Mate 10 Pro - Sony Xperia X - XZ - XZs - X Compact e X Performance : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per Nokia 7 Plus, Huawei Mate 10 Pro, Sony Xperia X, XZ, XZs, X Compact e X Performance. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in roll out per Nokia 7 Plus, Huawei Mate 10 Pro, Sony Xperia X, XZ, XZs, X Compact e X Performance proviene da TuttoAndroid.

Riprende il roll out di Android 8.0 Oreo per NVIDIA SHIELD TV : Dopo un'interruzione, dovuta a un paio di problemi tecnici, Riprende il roll out6 dell'aggiornamento di Android 8.0 Oreo per NVIDIA SHIELD TV. L'articolo Riprende il roll out di Android 8.0 Oreo per NVIDIA SHIELD TV proviene da TuttoAndroid.

Fallout 76 - The Elder Scrolls VI e Starfield : gli annunci Bethesda all’E3 : Bethesda Softworks all’E3 fa diversi annunci, non solo Fallout 76, gioco solo online e prequel di Fallout 4, ma ha dimostrato ancora una volta di essere leader nel settore e che prevede di dominare le classifiche di vendita per i prossimi anni. Fallout 76, sugli scaffali prima del previsto Fallout 76, l’ultimo franchise più popolare, arriverà sugli scaffali dei negozi il 14 novembre, molto prima di quanto i fan si aspettassero. Il ...