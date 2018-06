In Fifa 19 EA Sports fornirà maggiori informazioni sul contenuto dei pacchetti!

Fifa 19 : EA Sports pensa al cross-play fra le varie console! : Fifa 19 - Champions Edition - Xbox One Grazie al motore FrostbiteTM, EA SportsTM Fifa 19 offre un'esperienza da campioni, dentro e fuori dal campo. Nuovi campioni crescono in Fifa 19.Fifa 19 offre funzionalità di gioco migliorate che ti permettono di controllare tutto ciò che avviene in campo in qualsiasi momento, garantendoti una libertà di […] L'articolo Fifa 19: EA Sports pensa al cross-play fra le varie console! proviene da I Migliori ...

Fifa del Lupo : dal gol più bello agli eSports - Wendell Lira sfida Lonewolf! : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

Turtle Beach annuncia la partnership con EA Sports per i Playoff della Fifa 18 Global Series ad Amsterdam : Turtle Beach rafforza la sua posizione di leadership nel settore dell'audio in campo gaming e esport grazie alla partership con EA Sports. Accordo che vede Turtle Beach come fornitore ufficiale delle cuffie da gioco della EA Sports FIFA 18 Global Series. Grazie a questa nuova collaborazione, la compagnia californiana continua nella sua costante crescita nel settore del gaming competitivo.La EA Sports FIFA 18 Global Series è un ecosistema Globale ...

Mondiali 2018 - beIN Sports chiede alla Fifa di agire contro la pirateria saudita : L'emittente chiede alla Fifa di contrastare la trasmissione illegale dei suoi programmi in Arabia saudita, in vista dei Mondiali di Russia di quest'estate. L'articolo Mondiali 2018, beIN Sports chiede alla Fifa di agire contro la pirateria saudita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fifa 18 : nasce il Parma Calcio eSports : ecco come partecipare alle selezioni! : Offerta! God of War - Bonus Edition [Esclusiva Amazon.it] - PlayStation 4 Kratos è tornato!In un mondo popolato da mostri, draghi e dei, Kratos sarà costretto ad impugnare ancora una volta l'ascia di guerra per difendere ciò che gli è più caro.Circa 30 ore di gioco da vivere immerso negli incontaminati regni del folklore nordicoSfrutta […] L'articolo Fifa 18: nasce il Parma Calcio eSports: ecco come partecipare alle selezioni! proviene da ...

Fifa 19 : EA Sports perde la licenza del campionato russo che passa in esclusiva su PES 2019! : Offerta! Call of Duty Black Ops IIII - PlayStation 4 Activision Blizzard Italia - Videogioco 69,99 € - 4,01 € 65,98 € Dopo l’annuncio di ieri, relativo all’assenza del campionato brasiliano, arriva un’altra brutta notizia per gli appassionati del titolo EA Sports: in Fifa 19 non ci sarà nemmeno il campionato russo. Seguici sul GRUPPO […] L'articolo Fifa 19: EA Sports perde la licenza del campionato russo che passa in esclusiva su PES 2019! ...

Anche oggi 9 maggio problemi EA Sports : server Fifa 18 non disponibili : Sopraggiunti problemi EA Sports in queste stesse ore del 9 maggio, dovuti probabilmente ad un sovvraccarico dei server di riferimento. Al momento non sembrano esserci, o comunque ravvisate, operazioni di manutenzione che possano giustificare i disservizi di cui stanno facendo esperienza alcuni giocatori, ragion per cui, per adesso, le cause dei problemi EA Sports risultano ignoti, Anche se ad una prima rilevazione paiono riconducibili a FIFA 18, ...

Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge : vince Diego “CRAZY_FAT_GAMER_” Campagnani : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai play off della FIFA eWorld CUP, i mondiali di FIFA 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. Seguici su Instagram! La fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione del […] L'articolo FIFA 18 Gazzetta eSports Challenge: vince Diego ...

Fifa 18 Gazzetta eSports Challenge : ecco i qualificati alla seconda fase! : Finalmente anche in Italia si disputerà un torneo eSports valido come qualificazione ai play off della FIFA eWorld CUP, i mondiali di FIFA 18: ad organizzarlo addirittura La Gazzetta dello Sport in collaborazione con ProGaming Italia. Iscriviti al GRUPPO FACEBOOK La fase finale si disputerà dal prossimo 28 aprile al 1° maggio, a Napoli, in occasione […] L'articolo FIFA 18 Gazzetta eSports Challenge: ecco i qualificati alla seconda fase! ...