IMMOBILE AL MILAN I rossoneri pronti ad offrire un ingaggio allettante per convincere il

Milan - torna di moda il nome di IMMOBILE : la situazione : Il giocatore gradirebbe la piazza rossonera, ma le questioni in ballo sono parecchie. Non ultima, Lotito e la valutazione del cartellino

IMMOBILE al Milan/ C'è il gradimento del centravanti alla nuova destinazione - ora bisogna convincere la Lazio : Ciro Immobile avrebbe espresso il suo gradimento riguardo il trasferimento al Milan. I rossoneri devono ora convincere la Lazio e Claudio Lotito che valuta il centravanti 60 milioni di euro(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:02:00 GMT)

Incredibile Milan - arriva il sì di Ciro IMMOBILE : tutti i dettagli : Nonostante la stangata della Uefa e la sentenza che ha portato alla squalifica per una stagione dalle coppe europee, il Milan inizia a muoversi in modo importante sul mercato, nelle ultime ore super mossa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio è arrivato il sì dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile, un ritorno di fiamma deciso quello del club rossonero. L’agente del calciatore ha incontrare ieri a pranzo ...

Milan news : in arrivo Ciro IMMOBILE dalla Lazio? : Raggiunto dai microfoni di Sky Sport l'attaccante della Lazio si è chiuso in difesa dichiarando: 'ora mi godo qualche giorno di vacanza, poi non vedrò l'ora di ricominciare' e driblando sui colori ...

Clamoroso Milan : “Mirabelli ha il sì di IMMOBILE” - tutti i dettagli : Immobile nuovamente preso d’assalto dal Milan ad un anno dalla trattativa che nella passata estate ha fatto sognare i tifosi rossoneri “Ho fatto 41 gol stagionali, è ovvio che mio nome venga accostato a qualche top club – ha dichiarato Immobile a SkySport – ora mi godo qualche giorno di vacanza, poi non vedrò l’ora di ricominciare”. Sul dove, Immobile ha glissato con una grande risata. Ebbene, Skysport ...

Milan - ufficiale il riscatto di Borini mentre Ciro IMMOBILE aspetta solo i rossoneri : Tramite un tweet dal profilo ufficiale il Sunderland, squadra che era proprietaria del cartellino di Fabio Borini, ha ufficializzato il riscatto del giocatore da parte del Milan. Dal primo luglio il giocatore sarà solo rossonero, dopo essersi trasferito al Milan nella scorsa stagione in prestito con obbligo di riscatto. Il club di Via Aldo Rossi ha sborsato 5,5 milioni di euro per il riscatto di Borini che, uniti ai 500 mila euro bonificati la ...

Calciomercato Milan : vicini due colpi da 90 - arriva anche IMMOBILE? Video : Il Milan sta lavorando con grande assiduita' sul mercato. La dirigenza rossonera ha intenzione di costruire una squadra molto competitiva per la prossima stagione. Fondamentale, comunque, sara' far rimanere i top player, in primis Jesus Suso, che sta ricevendo numerose richieste da alcuni importanti club. Su di lui, per esempio, c'è il Napoli, squadra per la quale le caratteristiche tecniche del calciatore spagnolo potrebbero rivelarsi molto ...

Milan - calciomercato : i rossoneri ci provano con IMMOBILE : Neanche il tempo di leccarsi le ferite che il Napoli è già costretto a pensare al futuro, un futuro che molto probabilmente vedrà una faccia nuova in panchina. Dopo la grande delusione di fine ...

Il Milan ha un'idea : IMMOBILE è il regalo per Gattuso? : Il Milan di Gennaro Gattuso ha chiuso degnamente la stagione 2017-2018. I rossoneri, infatti, non hanno vinto nessun titolo ma si sono almeno qualificati al tabellone principale della prossima edizione dell'Europa League. Le premesse iniziali erano ben altre visto gli oltre 200 milioni di euro spesi in estate per rinforzare la rosa, ma i primi disastrosi mesi della gestione Montella hanno condizionato un'annata che si chiude in maniera comunque ...

Calciomercato Milan - IMMOBILE : 'Voci futuro? Sto bene alla Lazio. Ci pensano i miei agenti : Il premio Football Leader in mano, al termine di una stagione che gli ha consegnato i titoli di capocannoniere di serie A ed Europa league, ma non quella Champions tanto inseguita con la Lazio: "...

Calciomercato Milan - IMMOBILE interpellato sull’addio alla Lazio lascia aperti clamorosi “spiragli” : Ciro Immobile ha parlato del Calciomercato e delle tante voci che lo vorrebbero al Milan nella prossima stagione dopo i tanti gol con la Lazio Ciro Immobile accostato con insistenza al Milan nelle ultime ore concitate di Calciomercato. L’attaccante della Lazio ha appena concluso una stagione favolosa in forza al club di Lotito, ma adesso le voci d’addio si stanno moltiplicando giorno dopo giorno. Ad alimentare tali ...

Milan - c'è l'idea IMMOBILE. E in mezzo spunta Badelj : "Un attaccante importante-importante" confessa il d.s. Mirabelli a chi gli chiede di definire l'identikit del prossimo centravanti rossonero, come rivela Alessandra Gozzini sulla Gazzetta in edicola ...

Milan - Mirabelli segue IMMOBILE : 'Cerchiamo un grande centravanti' : 'Pensiamo di cambiare due attaccanti per prendere un grande centravanti. Rientra Bacca dal prestito e Cutrone resta sicuramente'. Il ds del Milan Massimiliano Mirabelli, in un'intervista a Milan Tv, ...

Milan - Mirabelli segue IMMOBILE : 'Cerchiamo un grande centravanti' : 'Pensiamo di cambiare due attaccanti per prendere un grande centravanti. Rientra Bacca dal prestito e Cutrone resta sicuramente'. Il ds del Milan Massimiliano Mirabelli, in un'intervista a Milan Tv, ...