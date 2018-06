Immigrazione | Conte sfida l’Ue

Ue - Conte blocca documento : "Prima l'ok sull'Immigrazione" : Tutto bloccato. L'Italia punta i piedi e non fa andare avanti la prima parte del documento conclusivo del vertice europeo. E alle 19, alla consueta conferenza stampa che i presidenti del Consiglio Ue, Donald Tusk e della Commissione europea, jean Cleaude Juncker, tengono alla fine della prima sessione dei lavori del Consiglio, non si presenta nessuno. "La minaccia di porre il veto sulle conclusioni del Consiglio europeo non è un bluff". Il ...

Migranti - Conte blocca le conclusioni del vertice : «Voteremo solo dopo discussione su Immigrazione» : Il premier Giuseppe Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del vertice europeo di Bruxelles, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento,...

Immigrazione - Renato Farina e la dritta a Giuseppe Conte : come deve ricattare l'Europa : Il nostro premier Giuseppe Conte arriva a Bruxelles per il Consiglio europeo, che dura fino a domani. Auguri presidente, ma anche un po' di vitamine, please. Lì si parrà la tua nobilitate. Vediamo di ...

Sondaggi Politici/ Immigrazione - il 62% approva il Governo Conte : il 71% sostiene la linea dura di Salvini : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Immigrazione, il 62% approva l'azione del Governo Conte e il 71% è d'accordo con la linea dura di Salvini(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:58:00 GMT)

Immigrazione - Boldrini vs Salvini e Conte : “Prima gli italiani o gli ungheresi?”. Bagarre in Aula - sarcasmo dai banchi della Lega : Bagarre, applausi sarcastici dai banchi della Lega e Contestazioni dai deputati della maggioranza, quando in Aula, dopo l’informativa di Conte prima del Consiglio europeo, è intervenuta l’ex presidente della Camera Laura Boldrini. La deputata di LeU si è rivolta in modo ironico verso 5 Stelle e Lega, attaccando soprattutto Salvini. “Signor presidente del consiglio che non c’è – ha spiegato Boldrini, per biasimare ...

In Parlamento i punti del Governo Conte su Immigrazione. Premier : Consiglio Ue possibile spartiacque : Se non riesce a realizzare un'efficace politica di regolazione e gestione dei flussi migratori, rischia di perdere credibilità tutto l'edificio europeo. Occorre un approccio integrato, multilivello ...

Migranti : Macron - incontro ufficioso con Conte - scambio su Immigrazione e area euro : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Con il premier Giuseppe Conte abbiamo avuto uno scambio privato ieri. Si è svolta questa discussione, dopo l’incontro di domenica e prima di quello di giovedì prossimo al Consiglio Ue sulle questioni legate ai Migranti e alla zona euro”. Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, nel corso di una visita al Vaticano con il Papa Francesco. “Teniamo molto a rispettare il ...

[L'analisi] Ecco perché i 10 punti del governo Conte sull'Immigrazione sono ambiziosi - realistici e di sinistra : L'apertura dei porti è una valvola per allentare la pressione , anche politica, a Bruxelles lo sanno bene, sull'Italia. La fine della distinzione fra migranti e rifugiati taglierebbe alla radice l'...

Immigrazione - il piano di Conte : «Attivare subito hotspot in Nordafrica» : Viminale e Farnesina al lavoro sul dossier che verrà presentato domani al vertice di Bruxelles. Palazzo Chigi: Contestualità negli impegni reciproci. E Dublino applicato solo alle frontiere terrestri

Immigrazione - Conte : Domenica 24 giugno sarò a Bruxelles. Nessuno può prescindere dall'Italia : Teleborsa, - "Ho appena ricevuto una telefonata dal Cancelliere Angela Merkel , preoccupata della possibilità che io potessi non partecipare al pre-vertice di Domenica 23 giugno a Bruxelles sul tema ...

Giuseppe Conte da Angela Merkel : 'Immigrazione - soluzioni dall'Europa o via ai respingimenti' : Orientare i fondi europei per finanziare le misure di sostegno all'inclusione sociale, compreso il reddito di cittadinanza . È quanto il premier Giuseppe Conte ha detto alla cancelliera tedesca Angela ...

Governo Conte : via Legge Fornero e spesometro - stop Immigrazione : Come ben sappiamo l’Italia ha attraversato un periodo critico e soffocante a causa dell’instabilita' Politica, dalle prese di posizione istituzionale, dall'insicurezza economica e della rabbia di molti cittadini italiani che si sono sentiti letteralmente traditi dal veto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma dopo 88 giorni di pura agonia è nato il nuovo Governo giallo-verde [VIDEO], denominato il Governo del Cambiamento. In ...