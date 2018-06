' Il trono di spade' | Robert Plant ha rifiutato un ruolo nella serie

trono di Spade - gli attori Kit Harington e Rose Leslie si sono sposati : Le due star della serie televisiva 'Game of Thrones,' Kit Harington e Rose Leslie, si sono sposati sabato ad Aberdeen, in Scozia. Il fidanzamento ufficiale è stato annunciato a settembre scorso dalla ...

Nozze al castello per le star del trono di Spade - l'abito da sposa fa impazzire i social : «Altro che Meghan Markle» : Si sono conosciuti sul set: poi la morte li ha separati con tanto di fiumi di lacrime dei fan. Invece nella vita Kit Harington e Rose Leslie, star di Game of Thrones , sono andati molto oltre: tanto ...

Kit Harington e Rose Leslie del trono di Spade a nozze. Tutte le foto : Una coroncina di fiori in testa, capelli al vento, lungo velo e un abito di pizzo ricamato. Così Rose Leslie, bellissima, ha fatto il suo ingresso lungo la navata della Rayne Church a Kirkton of Rayne nell’Aberdeenshire, cuore della Scozia, sua terra natale. Ad attenderla all’altare Kit Harington, alias Jon Snow, dal nome del famoso personaggio che interpreta nel Trono di Spade, la serie che li ha fatti conoscere e innamorare (lei ...

Il cast del trono di Spade è pronto al matrimonio tra Jon Snow e Ygritte : Sansa Stark è stata tra le prime ad arrivare. Sophie Turner, che è cresciuta sul set del Trono di Spade, non si sarebbe mai persa questo giorno. Quello delle nozze tra Kit Harington e Rose Leslie, alias Jon Snow e la sua Ygritte, che si sono innamorati proprio sul set della famosa serie fantasy. Per questo in Scozia, terra di lei, il 23 giugno 2018 hanno voluto tutti. I due vanno a nozze in uno spettacolare castello nell’Aberdeenshire, ...

Sophie Turner spiega il significato del suo tatuaggio su Il trono di spade : ‘Mi avevano consigliato di non farlo!’ : Con il suo ultimo tatuaggio aveva sconvolto i fan de Il trono di spade, che credevano si fosse impressa per sempre sulla pelle un enorme spoiler sul finale della serie, ma ora Sophie Turner è pronta a chiarire cosa significhi davvero quella scritta che campeggia sul suo avambraccio. Ospite del The Late Late Show di Steven Colbert l'attrice, interprete di Sansa Stark, ha mostrato per la prima volta in pubblico il tatuaggio, finora apparso solo ...

Nikolaj Coster-Waldau rivela quali scene de Il trono di spade lo hanno disturbato di più (e nessuna lo riguarda) : In sette anni di attività, Il trono di spade ha senza dubbio scioccato il proprio pubblico con più di una scena, ma alcune in particolare sono troppo anche per Nikolaj Coster-Waldau: l'attore, che interpreta dalla prima stagione Jaime Lannister, ha parlato dei due momenti della serie che finora lo hanno disturbato di più. Parlando con Variety, Coster-Waldau ha svelato che nessuna delle due scene in questione riguarda da vicino il suo ...

Il trono di Spade : il toccante post Instagram d'addio di Emilia Clarke : Sebbene l'ottava stagione de Il Trono di Spade andrà in onda solamente nella primavera 2019, gli attori della famosa serie fantasy di HBO, tratta dai romanzi di George R. R. Martin , si avvicinano, ...

La promessa di Kit Harington : ‘Addio Jon Snow - dopo la fine de Il trono di spade mi taglierò barba e capelli’ : Se Emilia Clarke ha pensato di dire addio a Il trono di spade con un tenero messaggio affidato a Instagram, e se l'attrice ha addirittura fatto proprio negli ultimi tempi il biondo platino della "sua" Daenerys Targaryen, c'è qualcuno che ha delle idee molto diverse su come prendere le distanze dal proprio personaggio: Kit Harington, che in Game of Thrones interpreta Jon Snow, ha svelato i suoi piani per una trasformazione completa una volta ...

Il trono di Spade : "il branco sopravvive" - tatuaggio spoiler di Sophie Turner? : Proprio così, l"attrice Sophie Turner, famosa per il ruolo di Sansa Stark, ha celebrato la conclusione della serie di HBO, Il Trono di Spade, facendosi due nuovi tatuaggi. Niente di speciale e di insolito, se non fosse per i fan che hanno notato qualcosa di interessante. Osservandogli meglio, sembrerebbe proprio che uno dei due nasconda uno spoiler sul finale dell"ottava stagione. Il tatuaggio incriminato rappresenta lo stemma della casata degli ...

Le reazioni del cast di Lucifer al rinnovo - dopo l’annuncio di Netflix : dai video all’ironia su Il trono di Spade : Neanche il cast di Lucifer è riuscito a contenere la gioia nel vedere la propria serie rinnovata. dopo la possibile acquisizione da parte di Amazon, alla fine Netflix è riuscito a spuntarla, garantendo una quarta stagione allo show con protagonista Tom Ellis. I ringraziamenti sono andati in primis ai fan, che hanno contribuito a portare avanti la campagna social #SaveLucifer. Gli attori Tom Ellis e Lauren German hanno scritto: “Non riesco ad ...

I cast de Il trono di spade e Westworld non saranno al San Diego Comic-Con 2018 : l’annuncio di HBO : Niente draghi né androidi quest'anno nella Hall H del San Diego Comic-Con: HBO ha annunciato che i cast delle sue due serie di punta, Il trono di spade e Westworld, non saranno presenti alla famosa convention californiana. "A causa dei piani di produzione e delle date d'uscita de Il trono di spade e Westworld, queste serie non verranno presentate al San Diego Comic-Con quest'estate" ha detto un rappresentante dell'emittente via cavo ...

George R.R. Martin parla degli spin-off de Il trono di spade - dal suo titolo ideale a possibili futuri pilot : Il pilot del primo potenziale spin-off de Il trono di spade è appena stato annunciato, ma l'autore della saga de Le cronache del ghiaccio e del fuoco George R.R. Martin ha già le idee chiare su come vorrebbe si intitolasse: se fosse per lui, il progetto si chiamerebbe The Long Night. Martin ha commentato la notizia dell'ordine di un pilot da parte di HBO sul proprio blog personale nella giornata di lunedì, parlando per l'appunto del nome che ...

Il trono di Spade - le ultimissime sullo spin-off : Il marketing HBO sa come rendere sempre più succulenta l’attesa dell’ultima stagione de Il Trono di Spade. Basta regalare tante piccole belle novità lungo il percorso. L’ultima è di quelle ‘laterali’ ed è formato ‘save the date’ ma non riguarda la data di messa in onda dei sei episodi della stagione 8, fissata genericamente nel 2019: stando a fonti attendibili, HBO ha ordinato la puntata pilota dello ...

'Il trono di Spade' : ci sarà un prequel ambientato in una età dell'oro : Il colosso della produzione tv Usa Hbo lavora su un prequel della serie di successo Game of Thrones , 'Il Trono di Spade, . La notizia è riportata da diversi media Usa. Già in cantiere un capitolo ...