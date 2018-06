Il summit Ue tra tensione e ilarità Conte agli altri | «Parlo da avvocato» E lo

LIFELINE ATTRACCA A MALTA/ Decisivo summit segreto Macron-Conte? Alcuni migranti anche a Francia e Portogallo : LIFELINE, nave Ong con a bordo 234 migranti verso MALTA: Conte, "Italia accogliera quota rifugiati", Salvini attacca ancora "la nave sarà sequestrata, è fuorilegge"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:11:00 GMT)

Migranti - verso summit straordinario Ue? : 11.25 Un vertice straordinario, informale e ristretto sulla gestione dei Migranti, a Bruxelles domenica 24 giugno, per per preparare il Consiglio Europeo del 28 e 29. Lo si apprende da fonti Ue, mentre è atteso un annuncio ufficiale. Al tavolo dovrebbero sedere i leader di Italia, Francia, Germania, Spagna, Grecia, Bulgaria e Austria. Il ministro Salvini annuncia "una proposta italiana al vertice informale, il problema non è respingere entro ...

L'innovazione si incontra a ModenaFiere con lo Strategic Innovation summit di Assodel : Automotive, motore di sviluppo delL'innovazione Attraverso analisi di mercato, casi di successo selezionati, personaggi di rilievo del mondo accademico, istituzionale e industriale, l'Innovation ...

Borse Asia positive su summit Usa-Norcorea - tranne Seul -0 - 12% : Roma, 12 giu. , askanews, Borsa dell'Asia positive in una seduta tutta focalizzata sullo storico vertice tra Usa e Corea del Nord. A Tokyo l'indice Nikkei 225 ha chiuso al più 0,33 per cento. Nel ...

summit tra Pallotta e Monchi : balla il futuro di Alisson : Di cosa hanno parlato? Di strategie e di mercato, di futuro e trading, scrive Andrea Pugliese su ' La Gazzetta dello Sport '. Di calciatori, ovviamente, perché poi il tema caldo di queste ore è ...

Trump affossa il G7 - con un tweet straccia l'accordo firmato. Ira Ue : 'cosi mina la credibilità dei summit' : Macron: 'La cooperazione internazionale non può essere dettata da pugni di rabbia e parole usa e getta' -

Il Singapore summit tra Trump e Kim è una scommessa : Singapore, dal nostro inviato. "Se tutto va bene sarà un bene. Ma se va male, allora proietterà un’immagine negativa sulla città. Qualcosa di brutto", dice Kelly, giovane giornalista di Singapore, in caccia di commenti sul summit tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim J

L'ultimo scontro tra falchi americani sul summit di Singapore : Milano. Nell’ultima puntata del reality di Donald Trump sulla politica estera, il segretario di stato, Mike Pompeo, ha litigato con il consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton. Per molti non è stato un colpo di scena: c’è un nutrito gruppo di spettatori che da tempo sostiene che i due fal

Il summit tra Trump e Kim si terrà in un hotel sull'isola di Sentosa : Il summit tra Donald Trump e Kim Jong-un in programma il 12 giugno a Singapore si svolgerà in un hotel sull'isola di Sentosa. Lo ha annunciato Sarah Sanders, portavoce della Casa Bianca, con un tweet. "La sede per il summit di Singapore tra il presidente degli Stati Uniti e il leader Kim Jong-un sarà il Capella hotel sull'isola di Sentosa. Ringraziamo i nostri grandi amici di Singapore per la loro ospitalità", ha scritto ...

Corea Nord : monito Mattis - strada in salita verso summit : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Coree - Seul : “entusiasmo e calma” per il summit tra Kim e Trump : Coree, Seul: “entusiasmo e calma” per il summit tra Kim e Trump Coree, Seul: “entusiasmo e calma” per il summit tra Kim e Trump Continua a leggere L'articolo Coree, Seul: “entusiasmo e calma” per il summit tra Kim e Trump proviene da NewsGo.

summit Singapore - segretario Stato Usa incontra braccio destro Kim : Summit Singapore, segretario Stato Usa incontra braccio destro Kim Summit Singapore, segretario Stato Usa incontra braccio destro Kim Continua a leggere L'articolo Summit Singapore, segretario Stato Usa incontra braccio destro Kim proviene da NewsGo.

Corea del Nord : torna in agenda summit tra Kim Jong-un e Trump : New York- Il summit tra Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un torna improvvisamente in agenda. Un incontro a sorpresa tra Kim e il presidente sudCoreano Moon...

Coree - vertice sorpresa Kim-Moon : “volontà di incontrare Trump”/ Usa “procediamo molto bene” : summit riaperto? : Coree, vertice a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare Trump". Si riapre possibilità del summit in Singapore: Usa, "procediamo molto bene"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 10:04:00 GMT)