Il sindaco affida le deleghe Al suo vice le più complesse

Terni - ex sindaco Pd e altri 19 rinviati a giudizio : a processo per “irregolarità nell’affidamento di appalti pubblici” : L’ex sindaco Pd di Terni e altre 19 persone sono state rinviate a giudizio per presunte irregolarità nell’affidamento di alcuni appalti pubblici a cooperative cittadine. Assieme a Leopoldo Di Girolamo andranno a processo, a partire dal prossimo 8 novembre, anche ex assessori delle varie giunte tra il 2009 e il 2017, dirigenti, funzionari e dipendenti comunali, oltre a rappresentanti delle cooperative coinvolte. La decisione è stata ...