Il Segreto anticipazioni | nasce CAMELIA | la figlia di MARCELA e MATIAS

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto : nella tomba del papà di Julieta viene trovata la sua forcina : Nuove ANTICIPAZIONI spagnole de Il Segreto: l'alibi di Julieta viene meno dopo la riesumazione del cadavere di suo padre. nella tomba dell'uomo, viene rinvenuta una prova che potrebbe incastrarla e condannarla così alla pena di morte. Puente Viejo intanto si appresta a dare il 'benvenuto' a Fernando Mesia che, dopo tanto tempo, è tornato nel suo paesino d'origine, pronto a lavorare per donna Francisca. Il Segreto: l'alibi di Julieta vacilla, ...

Il Segreto anticipazioni 29 giugno 2018 : Adela annulla le nozze con Carmelo : La bella maestra non riesce a far calmare il figlio, accecato dall'odio e dalla sete di vendetta, e prende la sofferta decisione di annullare il matrimonio con il suo amato.

ANTICIPAZIONI SPAGNOLE IL Segreto/ Emilia rimane incinta - Saul ucciso da Prudencio : Negli episodi attualmente in onda in Italia, tutto si sviluppa attorno all'interessante storia di Saul, Prudencio e Julieta. Entrambi i fratelli hanno perso la testa per la bella Uriarte, che caratterialmente ricorda tanto l'amatissima eroina della prima stagione della soap, Pepa. La trama che li riguarda avrà un importante sviluppo proprio a causa del più crudele dei fratelli; ma non finisce di certo qui, perché a dover subire un drastico ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 29 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 29 giugno 2018: Adela parla a Ulpiano di come avvenne l’assassinio di suo padre, e che fu Cristobal ad armare con l’inganno la mano di Carmelo Leal. Ulpiano però non vuole sentire ragioni e non intende perdonare… Adela è costretta a parlare con Don Anselmo e ad annullare la cerimonia religiosa. Il sacerdote capisce che Ulpiano è il motivo della rottura tra Adela e Carmelo e cerca di ...

Il Segreto - anticipazioni puntate del 2 e 3 luglio 2018 : doppio appuntamento su Rete 4 : Mediaset ha spostato le puntate de il Segreto su Rete 4 temporaneamente, in occasione della messa in onda dei Mondiali di calcio su Canale 5. Lunedì 2 e martedì 3 luglio 2018, infatti, la soap iberica si sposta (lo ripetiamo, temporaneamente) in prima serata su Rete 4, appuntamento quindi alle ore 21.15. Assisteremo agli episodi dal numero 1679 al numero 1682 in cui le anticipazioni mostrano appassionati amori e spietati drammi. La soap tornerà ...

Il Segreto anticipazioni : JULIETA vuole lasciare Puente Viejo ma… : Nei prossimi mesi di programmazione della telenovela Il Segreto, l’ingresso di Ignacio Valquero (Juan Carlos Vellido) rappresenterà un grosso problema per JULIETA Uriarte (Claudia Galan): scoperto che l’uomo – oltre ad essere il suo vecchio e dispotico datore di lavoro – è anche suo padre, la nostra protagonista entrerà in uno stato di confusione totale e rimprovererà la nonna Consuelo (Trinidad Iglesia) per non averle ...

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto - Julieta dichiara all'avvocato di aver ucciso suo padre : Dalle ANTICIPAZIONI spagnole de Il Segreto, sappiamo che Julieta, dopo essere stata incarcerata, confessera' di aver ucciso suo padre. L'avvocato, incredulo, preparera' la linea difensiva, consigliando alla Uriarte di non professarsi colpevole, almeo per il momento. Nel frattempo, Mauricio e Fe, ancora convalescente dopo l'aggressione che le è quasi costata la vita si riavvicineranno. Tra i due è ancora forte l'amore reciproco, nonostante il ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 28 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 28 giugno 2018: Saul Ortega sceglie Julieta: il suo amore per lei supera la stima per Donna Francisca. Quest’ultima caccia Saul dalla villa e lui va a vivere alla locanda dei Castaneda… Carmelo convince il giovane Ulpiano a non sparargli: gli promette di andare via da Puente Viejo e di lasciare Adela per sempre… Venancia sembra comportarsi bene, tanto che l’ex nuora Candela ...

Il Segreto anticipazioni 28 giugno 2018 : Saul sceglie Julieta e abbandona la Villa di Francisca : Dopo l'ultimatum imposto dalla matrona, l'Ortega prende la decisione di seguire il suo cuore mentre Carmelo riesce a convincere Ulpiano a non sparargli.

Il Segreto anticipazioni : Teresa Sierra di Una Vita - sarà presto nelle trame della soap : New entry nel cast dello soap. Arriva la Teresa Sierra di Una Vita che interpreterà il ruolo di Elsa, una ragazza dal cuore puro ma con una travagliata storia d'amore.

Il Segreto anticipazioni : SEVERO vuole che CARMELO adotti CARMELITO : Negli attuali episodi de Il Segreto, SEVERO Santacruz (Chico Garcia) e Candela Mendizabal (Aida De La Cruz) sono entrati in contrasto tra di loro a causa della presenza a Puente Viejo di Venancia Almagro (Inma Sancho), l’ex suocera della pasticciera. Come abbiamo già anticipato, l’anziana donna – decisa a vendicarsi delle morti del figlio Ricardo Arias (Alain Hernandez) e del nipotino Santiago – si renderà responsabile ...

RIVERDALE/ Anticipazioni del 27 giugno 2018 : il Segreto di Polly e Jason : RIVERDALE, Anticipazioni del 27 giugno 2018, in prima Tv su La5. Betty scopre un segreto sulla sorella; Polly decide di fuggire dall'istituto psichiatrico.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:23:00 GMT)

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto - Emilia violentata in carcere : ANTICIPAZIONI Il Segreto: Emilia violentata. Nella puntata 1812 della soap, il Generale Perez Ayala pianifichera' una serie di torture da destinare ai coniugi Castaneda, rinchiusi in cella separate con l'accusa di aver tentato di uccidere Fe. Intanto la Perez si svegliera' dallo stato comatoso, pronta a testimoniare in loro favore. Attenzione anche alla situazione di Consuelo, che sta lottando tra la vita e la morte dopo aver bevuto la tisana ...

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto : Ulpiano vuole uccidere Carmelo - Saul cacciato dalla Villa : Nuovo appuntamento con le ANTICIPAZIONI sulla sesta stagione de Il Segreto, la soap opera iberica che in Spagna ha raggiunto le 1800 puntate ricevendo un grandissimo risconto di pubblico. Le trame delle puntate di domani 27 e giovedì 28 giugno svelano che Ulpiano deciderà di vendicarsi di Carmelo, mentre Saul verrà cacciato dalla Villa. Il Segreto ANTICIPAZIONI puntata del 27 giugno: Ulpiano vuole vendicarsi di Carmelo Le ANTICIPAZIONI della ...