Il quadro completo degli ottavi di finale ai mondiali 2018

(Di venerdì 29 giugno 2018) Dopo una fase a gironi non priva di colpi di scena, come la clamorosa eliminazione della Germania campione in carica, ora idi Russiaentrano nel vivo. Da sabato si fa sul serio con i primi due match della fase a eliminazione diretta. E allora ecco il programmadi.SABATO 30 GIUGNOFrancia - Argentina (ore 16)Partenza col botto con la sfida tra i bleus di Deschamps e l'albiceleste di Leo Messi. I francesi partono favoriti dopo aver vinto il girone C pur senza impressionare, ma occhio all'Argentina, rediviva dalla qualificazione all'ultimo respiro ottenuta contro la Nigeria e confortata anche da una curiosa statistica: le uniche 2 volte in cui ha affrontato l'Uruguay aiha sempre vinto arrivando poi almeno in.Uruguay - Portogallo (ore 20)Incrocio di lusso tra bomber di razza allo Stadio Olimpico Fišt: Cavani e Suarez ...