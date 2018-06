Il prossimo anno la Regina Elisabetta non potrà affacciarsi dal balcone per il Trooping

iPhone 2019 : caleranno i prezzi. Scelta dettata dal prossimo Surface Andromeda? : Nel corso del prossimo autunno, dovrebbero “spuntare” i nuovi iPhone 2019, che andranno a sostituire l’attuale iPhone X. E si vocifera di tre diversi modelli, che si distingueranno principalmente in funzione della diversa diagonale del display: dai 5,8 pollici del più piccolo, ai 6,5 pollici del più voluminoso, passando per una versione intermedia con display da 6,1 pollici. I rumor riguardano anche i prezzi: il dispositivo più piccolo dovrebbe ...

Quota 100 già l'anno prossimo 41 anni di contributi - tempi lunghi Riforma pensioni - i primi dettagli : L’ipotesi di Riforma del sistema previdenziale del Governo Lega-M5S prevede due step, con entrata in vigore nel 2019 della Quota 100 e tempi più lunghi per la pensione anticipata con 41 anni di contributi... Segui su affaritaliani.it

MotoGp Pramac - Miller : «Sono in crescita - mi preparo per il prossimo anno» : ROMA - L'australiano Jack Miller si sta preparando per il Gp di Assen ed elogia Franco Morbidelli, accostato sempre più insistentemente alla nuova Petronas Yamaha: ' Conosco molto bene la moto con cui ...

MotoGp Pramac - Miller : «Mi sto preparando per il prossimo anno» : TORINO - L'australiano Jack Miller si sta preparando per il Gp di Assen ed elogia Franco Morbidelli, accostato sempre più insistentemente alla nuova Petronas Yamaha: ' Conosco molto bene la moto con ...

La figlia di Bobby Solo : "Valentina mi ha regalato l'anello. L'anno prossimo ci sposiamo" : Finita l'esperienza del Gf Nip , Veronica Satti è tornata alla vita di tutti i giorni e con lei la sua fidanzata Valentina. Le due, infatti, sono state pizzicate insieme dal settimanale Nuovo Tv e ...

Maturità 2018 : domani l’ultimo “quizzone” - dal prossimo anno cambia tutto : domani è in programma la terza prova scritta della Maturità 2018: gli studenti si cimenteranno col “quizzone” per l’ultima volta, perché dal 2019 si cambia. Il prossimo anno le prove saranno tre in tutto (due scritti, italiano e prova d’indirizzo, e l’orale). Il quiz, come noto, è multidisciplinare, e viene elaborato dalla commissione d’esame, che anche quest’anno ha scelto la tipologia di prova e gli ...

Lavoro - Castelli : realizzeremo reddito cittadinanza prossimo anno : Parola di Laura Castelli viceministro dell'economia che, in un'intervista a 'La Stampa' conferma quanto affermato dal ministro Tria sull'impossibilità di far partire tale provvedimento già quest'anno.

Beyond Good and Evil 2 riceverà una beta "alla fine del prossimo anno" : Beyond Good & Evil 2 è stato tra i protagonisti dell'E3 2018 calcando il palco della conferenza Ubisoft con un trailer, anche se a un anno dall'annuncio sappiamo ancora poco del titolo diretto da Michel Ancel e sviluppato da Ubisoft Montpellier.Come segnalano i nostri colleghi di Eurogamer.net, una preziosa informazione è stata condivisa dallo stesso Ancel su Instagram, dove il director ha risposto ad alcuni fan svelando che lo studio ha in ...

Massimo Giletti saluta il pubblico di La7 : 'Ci vediamo magari l'anno prossimo' : 'Noi chiudiamo quest'anno. E' stato molto bello e intenso. Ci vedremo magari il prossimo anno'. Con queste parole Massimo Giletti ha salutato il pubblico di Non è l'Arena , di cui ieri andava in onda ...

On Dance - la festa della danza chiude con trentamila spettatori - Bolle : "Si farà anche l'anno prossimo" : In centinaia all'Arco della Pace per l'evento conclusivo. L'étoile: "Esperienza oltre le mie aspettative"

Calcio femminile - la Serie A sempre più importante : Roma - Juventus - Milan e Fiorentina in lizza per il titolo l’anno prossimo : Una Serie A di Calcio femminile sempre più importante? Sembrerebbe di sì. Si respira un’aria diversa nel mondo del “Pallone in rosa” del Bel Paese. La qualificazione ottenuta dalla Nazionale italiana di Milena Bertolini ai Mondiali 2019, battendo nell’ultimo incontro il Portogallo (3-0) e ottenendo la settima vittoria in altrettante partite, ha messo in mostra un movimento in crescita. I risultati non sono mai casuali ...

Marc Marquez - GP Catalogna 2018 : “Voglio ripartire dopo il Mugello. Curioso di avere Lorenzo come compagno il prossimo anno”. : Marc Marquez è reduce dalla caduta del Mugello che ha costretto il campione del mondo in carica al secondo pesante “zero” della sua stagione, ma sbarca sul circuito di casa in occasione del Gran Premio di Catalogna della MotoGP 2018 per voltare subito pagina. “Quello del Gran Premio d’Italia è stato un fine settimana davvero complicato – spiega lo spagnolo nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al ...

Irama vincitore annunciato di Amici 2018 - come cambierà il talent il prossimo anno? : Non sappiamo con quale percentuale di share Amici chiuderà l'edizione 2018 ma se dovessimo basarci sul talento dei due finalisti, vale a dire di Irama, che ha vinto col 63% dei voti, e di Carmen Ferreri, le cifre sarebbero stratosferiche: Carmen si era persa in questo Serale e tutto ciò che poteva dare invece lo ha dato durante la finale. I due inediti sono stati una bomba, con alcuni pezzi (Stand by me e Let it be) è stata spettacolare, ...

Irama vincitore annunciato di Amici 2018 - come cambierà il talent il prossimo anno? : Non sappiamo con quale percentuale di share Amici chiuderà l'edizione 2018 ma se dovessimo basarci sul talento dei due finalisti, vale a dire di Irama, che ha vinto col 63% dei voti, e di Carmen Ferreri, le cifre sarebbero stratosferiche: Carmen si era persa in questo Serale e tutto ciò che poteva dare invece lo ha dato durante la finale. I due inediti sono stati una bomba, con alcuni pezzi (Stand by me e Let it be) è stata spettacolare, ...